Dvoutvárka snese sucho i horko: Ideální letnička na městský balkón nebo terasu

Dostali jste jako dárek letničku v květináči na balkon? Možná to bude dvoutvárka. Její nádherné květy rozzáří každou terasu či verandu, v teplém a slunném počasí se jí navíc bude dařit.

Není divu, pochází z jižní Afriky, je známá také pod jmény jako africká sedmikráska, kopretina kapská či africká. S oblibou se vysazuje do truhlíku i s muškáty, petuniemi, hvodzíkem či karafiáty, a bude vás těšit až do začátku podzimu. Květina miluje slunce, jakmile je pod mrakem, květy se zavřou. U nás bývají nejčastější bílé a oranžové, ale setkáte se i s dvoutvárkou růžovou, červenou, někdy modrou až fialovou, a dokonce i dvoubarevnou.

Dvoutvárku vysaďte do truhlíku s petuniemi či hvozdíkem. Zdroj: Profimedia

Spíš sucho než mokro

Jakmile se dvoutvárka ocitne u vás doma, musíte jí dopřát slunné a teplé místo, které je zároveň chráněné před větrem. Substrát potřebuje propustný a pozor na přemokření, vhodné je, když ho smícháte s trochou písku. U dvoutvárky platí pravidlo, že zvládne spíš sucho než mokro, vyvarujte se tedy plných podtácků vody, zejména pokud vydatně prší.

Suché květy odstraňujte. Zdroj: Profimedia

Seberte semínka

Pokud se chcete těšit z barevných květů dvoutvárky až do října, pravidelně ji dopřávejte hnojivo, a to každé dva týdny. Ovšem nemějte strach, dvoutvárka je odolná a nepotřebuje velkou péči, stačí odstraňovat uschlé stonky, znovu se totiž rozvětví a vytvoří další květy. Ze suchých květů si můžete nasbírat semínka a znovu je vysít. Následující video vám poradí, jak na to:

Rozveselí každé místo doma i na zahradě. Zdroj: Profimedia

Přezimuje i doma

Jakmile v říjnu předpověď počasí ohlásí první mrazíky, přesuňte rostliny do světlé chodby nebo zimní zahrady, přezimují při teplotě kolem 13 °C a potřebují jen trochu vláhy. V dubnu pak dvoutvárku začněte otužovat, zvykejte ji na vyšší teplotu, ale pozor na silné jarní sluníčko.

