Zdravotní zázrak zadarmo: Ginkgo si snadno vypěstujete sami, ale pozor na chyby

Ginkgo je v přírodě pořádně vysoký strom. Vy si ho však můžete vypěstovat ve zmenšené formě jako bonsaj a těžit z jeho zdravotních účinků. Musíte se ale vyhnout základním chybám při pěstování. Jak na to?

Číňané říkají, že ginkgo je lék na všechno. Jen považte, co všechno umí. Ginkgo podle vědců rozšiřuje cévy a je proto prevencí proti mrtvici nebo infarktu myokardu. A to není všechno! Jeho sloučeniny posilují koncentraci a paměť, proto studenti ve zkouškovém období masivně „zobou“ doplňky stravy s ginkgo biloba. A aby toho nebylo málo, tenhle strom je také první pomocí při Alzheimerově chorobě, nedokrvení končetin, astmatu, praskání cévek, bércových vředech, prsním kašli či zahlenění. No řekněte, nebylo by dobré mít ho doma?

Kde sehnat semínka

Vypěstovat si bonsaj ginkgo biloby je sice pracné, ale vyplatí se to. Nejdříve si ale musíte sehnat semínka. Můžete zkusit hobby markety, ale nejspolehlivějším zdrojem jsou e-shopy na internetu. Při výběru semínka si ověřte, ze které části světa pocházejí.

Přirozené prostředí ginkgo biloba totiž zároveň leccos vypoví o jeho odolnosti vůči chladu, suchu nebo vlhkosti. Už všechno víte? Pak je čas konat! Vezměte si rukavice, odstraňte ze semínka obal a důkladně je očistěte brusným papírem. Nakonec „nový život“ na jeden den ponořte do vody.

Chladivý start pěstování

Aby semínka gingko biloba dobře vyklíčila, je potřeba je dát na nějakou dobu do chladu. Téhle metodě se říká stratifikace a provedete ji poměrně snadno. Stačí, když semínka zahrabete do písku a dáte na 1 měsíc do lednice. Hezky prochladlá semínka pak zasaďte do výsevních misek s otokem vody. Pozor: semínko pokládejte nešpičatým koncem nahoru! Poté ji zahrabejte do směsi 60 % zeminy a 40 % písku. U hutnější zeminy by totiž mohlo dojít k polámání kořínků.

Aby semínko rychleji vyklíčilo, je dobré ho dát na měsíc do lednice. Zdroj: Profimedia



Pravidelná zálivka

Písčitá půda rychleji vysychá než klasická hlína. Proto nezapomeňte podle potřeby ginkgo zalévat. Jakmile rostlinka vyklíčí, začněte s hnojením a přihnojujte ji až do října. Ginkgo miluje slunce, proto využijte slunných a teplých dní. Jakmile udeří velká horka, schovejte ho do příjemného polostínu.

Příprava na přesazení

Ve druhém vegetačním roce vaše ginkgo docílí požadované „vidličky“ větviček. Proto jej již ve třetím vegetačním roce můžete s klidným svědomím přesadit. Jak na to: Opatřete si mělkou misku s dostatečně velkými odtokovými otvory (ideální pořídit k ní i stejně sladěnou podmisku, do které bude odtékat přebytečná vláha), substrát určený pro pěstování bonsají (dobré jsou i substráty z páleného jílu, které vypadají jako granule), dřevěnou tyčinku na oddělování kořenů, hliníkový drát, nože na prořezávání kořenů, síťku na odtokové otvory (pokud nemáte, můžete použít kousek staré záclony).

Ginkgo vytvoří krásnou bonsaj. Zdroj: Profimedia

Čištění, seřezávání a přesazení

Než se pustíte do práce, prohlédněte kořeny rostlinky a odstraňte z nich zbytky starého substrátu. Nožem odstraňte tlusté kořeny a větší rány ošetřete štěpařským voskem. Při odstraňování kořenů myslete na hlavní kmen, který bude tvořit základ stromu. Vyberte si nejhezčí pohledovou stranu a stromek postupně odrátujte od nejsilnějších po nejslabší větvičky.

Máte hotovo? Jakmile větvičky mají „drátěnou oporu“, můžete začít s jejich tvarováním. Dejte si ale pozor, abyste je nepolámali. Počítejte s tím, že strom se přizpůsobí vašemu navrženému tvaru až po několik měsících či letech. Buďte trpěliví. Výsledek bude stát za to.

