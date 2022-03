Jak pěstovat granátové jablko: Jednoduché triky, jak z něj získat semínka

Vypěstovat si své vlastní granátové jablko. Proč ne? Nejenže se budete těšit z krásného stromku, ale budete moci ochutnat lahodné plody granátovníku. Láká vás to? Tak do toho!

V našich podmínkách můžeme pěstovat leccos, třeba okurky, hrušky, mrkev nebo švestky. Ale granátové jablko? To by zřejmě napadlo málokoho. Ale opravdu to možné je a není to ani nijak obtížné. Budete se moci kochat krásou marhaníku granátového, jeho kouzelnými květy a s péčí, kterou mu dopřejete, přijdou na řadu i zasloužené plody.

Granátovník a zralé granátové jablko Zdroj: Shutterstock.com / Antonello Perrone

Granátovník

Též nazývaný marhaník, je opadavý keř nebo stromek menšího vzrůstu, který hojně roste ve Středomoří, ale jeho výskyt se line až po severní Indii. Granátovník zahrnuje pouhé dva druhy, ale bylo vyšlechtěno velké množství kultivarů. Stromek má jednoduché listy a oboupohlavné květy růžové nebo červené barvy. U kultivarů se dočkáte i plných různobarevných květů nebo panašovaných listů.

Podmínky pěstování

Granátovník pochází z teplých krajin, takže mu musíte nachystat vhodné podmínky ke zdravému růstu. Jelikož má marhaník mnoho kultivarů, můžete si vybrat ten nejvhodnější. Pěstovat se dají u nás jen některé odrůdy, například „Hermione“, kterou nepřekvapí ani mínus 15 °C! Můžete vybrat i odrůdu „Acco“ či „Wonderfull“, které mají opravdu velké plody. Najděte stromku místo v blízkosti stavení, aby byl ochráněn. Existuje i zakrslá odrůda „Nana“, která se pěstuje jako pokojová rostlina. Lze ji letnit na zahradě nebo balkoně na místě, kde je dostatek slunečních paprsků.

Zimní období tráví granátovník vegetačním klidem s teplotou max 10 °C, ale raději bude za teplotu kolem 5 °C. Nově vysazené stromky, nebo ty mladé, na zimu obalte netkanou textilií nebo jiným vhodným materiálem. Vděčné budou i za propustnou lehčí půdu a pravidelné hnojení v době vegetace, kdy na počátku roku vyžadují více dusíku, v teplých měsících preferují spíše draslík a fosfor. Na podzim ke keři můžete přihrnout mulč. Granátovník snáší i krátkodobé sucho, ale je lepší udržovat půdu neustále mírně provlhčenou.

Každoročně se pusťte do omlazovacího řezu, který rostlina velice dobře snáší. Řez se zahajuje ihned po vysazení, kdy větve zkraťte na 15 cm. V příštích letech tvarujte stromek tak, aby se k výhonům dostávalo potřebné slunce. Na kmínku vyrůstají nejrůznější výmladky, ty je potřeba jednou za čas odstranit.

Rozdělte si jablko na měsíčky a semínka vykousávejte. Zdroj: Shutterstock.com / OZMedia

Jak se snadno dostat k semínkům

Dostat se do granátového jablka je pro někoho nadlidský úkol! Ale máme pro vás pár tipů, kterými si to perfektně usnadníte. Prvním způsobem je odkrojení vrchu jablka (tam, kde je korunka), následně se objeví semínka, která jsou úhledně vyskládaná ve svých „přihrádkách“. Ty jsou ohraničené bílou dužinou. Nožem si nařežte měsíčky (v místě bílé dužiny), které budete vykousávat, podobně jako u pomeranče.

Druhý postup můžete shlédnout na tomto videu:

Zdroje: pestujme.cz, www.floranazahrade.cz