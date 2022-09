Hořec je zdravotní zázrak: Snadno si ho vypěstujete i na skalce

Není hořec jako hořec. Krásné modré zvonky vás potěší na skalce v zahrádce, ale jejich žluté příbuzné si tam můžete vysadit také. Proč pěstovat i žluté hořce? Jsou léčivé!

Hořce patří i na skalku v zahrádce

Hořce se ze zahrádek pomalu vytratily, ale to nevadí. Po letech si můžete opět nějaké pořídit a nejen ty, které si odkopkem přinesete z volné přírody, jak se to dělalo dřív. Dnes si můžete vybrat mezi množstvím variant, které jsou zajímavé, ale hlavě určené k pěstování v zahrádkách bez toho, abyste ničili přírodu, jak se to dříve dělalo z nouze.

Méně známý hořec jarní (Gentiana verna). Zdroj: Profimedia

Jaké hořce pěstovat ve skalce?

Hořce jsou nenáročné a dobře se hodí do skalky. Tvoří nízký porost, který kvete nejčastěji modře, ale i bíle. Modré hořce jako hořec jarní či bezlodyžný jsou typické velké zvonky na nízkém podrostu. Vyšší a modře kvetoucí je hořec křížatý, hořepník či tolitovitý. Hořce žluté se liší nejen barvou květů, samotným květenstvím, ale také vzrůstem.

Hořce patří ke kyselomilným rostlinám, vyhovuje jim vzdušná vlhkost a dostatek slunce. Nedá se říct, že by hořec odolával suchu či přemokření. Je to rostlina, která zálivku potřebuje a vyhovuje jí tak akorát. Nicméně dobrá propustnost skalky většinou zajistí právě ideální podmínky pro pěstění těchto typicky horských květin. Hořce u nás původní i zplanělé přivezené druhy dobře rostou na úbočích hor.

Hořce jsou velmi citlivé na zimní vlhkost, nesmí na nich zůstat ležet spadané listí Zdroj: sosoham / Shutterstock.com

Proč pěstovat i vysoký hořec žlutý?

Hořce se pěstují především jako okrasné rostliny. Hořec žlutý je však léčivka, který se používá v lidové medicíně i u nás. Různé druhy modrých hořců se naopak používají k léčení v Indii, ale i dalších asijských zemích.

Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování hořce žlutého, který je také léčivý budete mu muset dát dost prostoru. Zatímco jemnější modré druhy jsou často půdokryvné, hořec žlutý je vysoká bylina, která můžete dorůst až jednoho metru a také její konstituce je mohutná.

Hořec žlutý (Gentiana lutea) Zdroj: Profimedia

Hořec žlutý (Gentiana lutea) se používá ve farmakologii, ale i bylinkářství pro podporu funkce jater, žlučníku a slinivky. Jako většina bylinek i hořec žlutý napomáhá s trávením, ale také pozitivně působí na krvetvorbu či nervovou soustavu.

Tonikum z hořce se používá také zevně k hojení ran, otoků a zduřenin.