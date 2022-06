Jak množit oleandr: Chytrý trik s PET lahví zaručí úspěch

Oleandry jsou krásné teplomilné keře, které však může být nelehké namnožit? Víte, jak množit oleandry jednoduše? Tímto způsobem si můžete domů přivézt i vzpomínku na dovolenou u moře. Množení oleandrů už nikdy nebude problém.

Oleandr je krásný, teplomilný a jedovatý

Oleandry jsou teplomilné keře, které lze tvarováním přimět k růstu jako stromy. Jsou jedovaté, a to i malé množství, ale zvířata a ani děti se o ně obvykle nezajímají.

V našich podmínkách je možné oleandry pěstovat v přenosné nádobě. Letnit je a na zimu nechat přezimovat v teplotách nad nulou a světlé místnosti. Starší oleandry by teoreticky mohly zvládnout i mírné zimy ve velmi teplých částech republiky, ale jsou to spíš výjimky.

Oleandr obecný (Nerium oleander) je dekorativní keř až strom a jediný zástupce rodu oleandr (Nerium). Zdroj: photoPOU / Shutterstock.com

Jak se u nás pěstují oleandry?

Rostlina vyžaduje přímé slunce, dobře propustnou zeminu a vydatnou zálivku, nicméně prosychání substrátu obvykle nevadí, ale v květináči rostlina hospodaří s vláhou hůř, než když je zasazená v zemi.

Oleandry mají podlouhlé listy, které jsou obvykle zelené, ale některé mohou být i panašované. Květy bývají jednoduché, ale existují i plnokvěté druhy. Jednoduché květy bývají většinou bílé, lososové, růžové nebo žluté. Plnokvěté bývají nejčastěji růžové až červené.

Oleandry jsou velmi zdobné, kterým svědčí také pravidelný řez. Na výhonech je vždy nutné nechat alespoň tři přesleny, což je místo, odkud vyrůstají tři až čtyři lístky najednou.

Na podzim je potřeba oleandry v našich podmínkách zazimovat. Zdroj: Marianna Glavan / Shutterstock.com

Jak namnožit oleandry v PET lahvi?

Trik s PET lahví je skutečně jedním z nejlepších způsobů, jak keř množit, a to i v případě, že nikam necestujete. Pokud však chcete kousek přímořské atmosféry z dovolené u vás doma, i k tomu se trik s PET lahví báječně hodí.

Než se vrhnete s nožem na oleandry v hotelovém resortu, ujistěte se, že máte svolení a že je možné s kouskem zeleně vycestovat za hranice dané země. Ne vždy bude vedení hotelu či celník na vaší straně.

Na oleandr pozor, je jedovatý, a to každá jeho část, včetně květů. Zdroj: Shutterstock

Řízek oleandru je nutné odebrat z ještě zelené nedřevnaté větvičky. Řízky by měly být okolo 15 cm dlouhé a zbavené do poloviny listů. Jeden či několik řízků vhoďte do PET lahve vždy řezem ke dnu a nalijte dovnitř jen zhruba tři až čtyři centimetry vody. Řízky nechejte v uzavřené lahvi v teple, dokud nepustí kořeny, a doplňujte čistou vodu podle potřeby.

Pokud potřebujete s PET lahví cestovat, nechejte uvnitř jen asi půl centimetru vody, uzavřete láhev a uložte ji, jak potřebujete. Pro množení oleandru je důležitá vzdušná vlhkost, kterou řízkům uzavřená láhev skvěle poskytne.