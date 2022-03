Jak ze zahrady odstranit pařez bez námahy: Pomůže sůl nebo houby

Máte na zahradě pařez a chcete se ho zbavit? Bez práce to nebude, anebo snad ano? Záleží na tom, kolik času máte na odstranění pařezu.

Jak odstranit pařez?

Kdo jednou vykopával pařez, ví, že to je práce zdlouhavá a fyzicky náročná. Rozhodně prověří vaši výdrž i kondičku. Samozřejmě čím větší strom, tím problematičtější vykopání pařezu. I když není nutné vykopat veškeré kořeny a během kopání si pomůžete přetnutím těch, na které narazíte, rozhodně to nebude jen tak!

Na likvidaci pařezu můžete jít i od lesa, respektive s fištrónem. Záleží jen na tom, kolik máte času a jak moc je pro vás důležitá ekologie. Jde to totiž i bez práce, ale trvá to dlouho.

Vynikající hlívy patří k dřevokazným houbám. Zdroj: Shutterstock

Odstraňte pařez pomalu, ale chutně!

Máte-li čas, pusťte se do pařezu pomocí hub. Spíš než likvidace, je to ještě využití pařezu, kterého se chcete výhledově zbavit. Můžete do něj totiž naočkovat houbové spory a zkusit pěstovat dřevokazné houby. Například hlíva ústřičná je ideálním adeptem. Je výjimečně zdravá a dobře použitelná v české kuchyni. Dalšími houbami jsou jidášovo ucho nebo například penízovka sametonohá či houby shiitake.

Houby pomohou rozpadu úporného pařezu, ale potrvá to několik sezón. Tedy za předpokladu, že se vám skutečně podaří houby na pařezu pěstovat.

Likvidace pařezu pomocí chemie

Dlouho trvá i chemická likvidace pařezu. Plocha řezu se musí motorovou pilou ještě narušit, aby vznikly zářezy, do který se následně nasype sůl, ledek nebo speciální zakoupené směsi k likvidaci pařezů. S chemikáliemi pracujte vždy v ochranných prostředcích a věnujte pozornost instrukcím, jak je použít.

Další možností je pařez vypálit. Zdroj: Profimedia

Rychlé a účinné odstranění pařezu vypálením

Další možností je pařez vypálit. Je to samozřejmě za pomoci hořlavin, kterými napřed musí pařez nasáknout a následně jej necháte kontrolovaně hořet. Je to způsob používaný hojně, funguje a je stále z těch méně pracných. Do pařezu je dobré navrtat díry či udělat zářezy pilou, aby bylo možné aplikovat hořlavou tekutinu a nechat ji vsáknout bez zbytečného potřísnění okolí. Nejčastěji se používá petrolej, případně topný olej. Hoření je třeba kontrolovat, může trvat nejen hodiny, ale i dny. Pozor na rašelinné půdy, tam se může oheň šířit i v několikametrové vzdálenosti od místa hoření pařezu.

Těžká technika odstraní i nejúpornější pařez

Jak to zaonačit, aby bylo práce málo, byla hotová hned, ale bez námahy? Zapojte těžkou techniku! Pozvěte si na pomoc souseda s traktorem či bagrem, který pomůže pařez vytáhnout či vykopat. Pamatujte, že je lepší nechat pařez trochu vyšší právě v případě, pokud jej chcete vytáhnout pomocí řetězu taženým traktorem.

