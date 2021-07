Jak pečovat o zahradu v horkém létě? Nezničte si ji chybami z nevědomosti

Léto je obdobím odpočinku a užívání si teplého počasí. Vlny veder mohou ublížit jak nám, tak i rostlinám na zahradě.

Zdroje: www.jaktak.cz, www.escalontimes.com

Letní měsíce jsou jedny z nejoblíbenějších. Samozřejmě jak pro koho, někdo vedro nesnáší a toto období je pro něj za trest. Já patřím k první skupině, sluníčko a teplo mám ráda, už jen pro tu pozitivní energii. Každoroční příval veder je ale i pro mě nepříjemný. Trpí domácí mazlíčci i naše zahrada. V tyto dny by neměli starší lidé, „srdcaři“, chronicky nemocní lidé, děti, epileptici, diabetici a těhotné ženy vystrčit nos z domu. Zvýšený příjem tekutin je nutností jak pro nás, tak i pro rostliny.

Zavlažovat se musí ale efektivně

Udělejte si na zalívání čas, vyplatí se to. Důležité je zalévat ráno nebo večer. Přímé slunko by vám čerstvě postříkané rostliny mohlo spálit. Myslete na to, že se voda musí dostat ke kořenům, jinak je vaše snaha na prd. Pokud lijete vodu přímo ke kmeni, není to správný postup. Kořeny stromu se nacházejí dál! Koukněte se na korunu stromu a podle ní si na zemi udělejte pomyslnou kružnici – tuto oblast musíte zavlažit. Nejlépe malým proudem vody, aby se mohla vstřebávat a neodcházela vytvořeným potůčkem pryč. Pro udržení vody můžete použít i mulč. K tomu poslouží třeba posekaná tráva, kompost nebo štěpka.

Zalévání zahradní hadicí provádějte jen s řádně odstátou vodou. Zdroj: Shutterstock.com / YuliYanna

Vody na zemi ubývá

To jistě všichni víme. Proto je vhodné trochu zapřemýšlet, jaký způsobem lze závlahu praktikovat. Dobré řešení je sbírání dešťovky z okapů do nádob. Mám zatím pouze jeden sud, ale jakmile mi někdo přivaří na okap výklopku, jdu koupit další – větší (500 l). Tím s přehledem obstarám prostor okolo baráku, truhlíky i závěsy.

Vytrhávejte pravidelně plevel, ten bere zbytečně rostlinám potřebnou vláhu.

Využijte širokou nabídku samozavlažovacích květináčů. Nejlépe uděláte, když sáhnete po světlé barvě obalu. Černé květníky jsou sice hezké na oko, ale přehřívají se, tím se ničí kořenový systém a rostliny mohou zaniknout.

I trávník vyžaduje v parnu zvýšenou péči Zdroj: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Zavlažovací postřikovače

I trávník vyžaduje v parnu zvýšenou péči. Čím delší bude, tím lépe, neboť delší tráva schraňuje vlhkost. Omrkněte v hobbymarketech zavlažovací postřikovače, ušetří vám čas a nejsou ani tak finančně náročné.

Když je nejhůř, stěhuji sezení z pod slunečníku pod lísku vedle baráku. Nikdy bych nevěřila, jak krásně pod ní dokáže být. Takové stromy si hýčkejte!