A co když bude pořád pršet? Chytré triky, co s přílišným mokrem na zahradě

Rozhodně musíme být připravení. Suchý rok je pro zahrádkáře nepříjemný, ale nadbytek vody může znamenat ještě větší problém, zvláště pokud máme na zahradě vyšší hladinu spodní vody a jílovité podloží.

Aby se voda vsakovala rychleji i na těžších půdách, již na podzim záhony zryjeme do hloubky. Před výsadbou, jakmile to klimatické podmínky dovolí, hrubé brázdy důkladně zpracujeme rotavátorem.

Místo záhonu rybník

Po opakujících se vydatných průtržích stojí často rostliny ve vodě i několik dní, zákonitě pak hynou, v lepším případě živoří. Na trvale přemokřené půdě se rovněž tvoří půdní škraloup, který brání přístupu vzduchu ke kořenům. Rostliny stejně jako z nedostatku i při nadbytku vody vadnou, musíme je proto důkladně a často okopávat.

Pozor na plísně a škůdce

Po vydatných deštích nebo během deštivého období zůstává voda na listech a rychle se objevují plísně. Nejrychleji plíseň bramborová, a to nejen na bramborách, ale i na rajčatech, rychle se šíří i plíseň okurková. Nadbytkem vody trpí také květiny, především astry a cínie (vzniká tzv. fusariové vadnutí).

Vlhko svědčí slimákům, hlavně plzákům, kteří pak intenzivně požírají úrodu. K jejich likvidaci použijeme granulované návnady, jež ve vodě nabobtnají, musíme je ale rozmístit včas.

Pěstování nastojato

Říká se tomu vertiko systém a znamená výsadbu nebo výsev k předem postavené konstrukci. Používá se především při pěstování popínavých zelenin, jako jsou okurky, fazole, papriky a hrách. Rostliny neleží ve vlhku a po deštích rychleji oschnou, čímž se sníží riziko houbových chorob, velkou výhodou je, že za deštivého a vlhkého počasí zůstávají zdravé, a dokonce začínají dříve plodit. Konstrukce vysoká 120–150 cm může být jednoduchá, stačí napnout opěrné sítě mezi dřevěné latě, zatlučené asi 2 m od sebe, průměr ok by měl být alespoň 10 cm. Oceníme i to, že se při sklizni nemusíme ohýbat.

Vertiko systém například při deštivém počasí prodlužuje sklizeň okurek až o 4–5 týdnů, stačí proto vysadit i méně rostlin.

Vyvýšené záhony

Škodám při případných přívalových deštích do jisté míry zabrání vyvýšené záhony. Připravit je však musíme už na podzim, kdy navezeme na záhon rozleželý chlévský hnůj. Zjara před výsadbou, až tato vrstva mírně slehne, na ni rozhrneme kvalitní substrát, do kterého pak vysazujeme. Vyvýšený záhon je vhodný třeba pro pěstování melounů, okurek, cuket a dýní, tedy plodin se zvýšenými nároky na dostatek živin. Prorůstání plevelů zabráníme, když použijeme černou netkanou textilii.

