Jak spravit zničený trávník? 6 neodolatelných tipů bez použití chemie

Plevel v trávníku rozčiluje nejednoho majitele zahrady. Mnoho z nich totiž touží po hustém a dokonale střiženém zeleném koberci. Plevel tento dojem ale kazí. Jak jej odstranit bez chemie?

Zdroj: www.express.co.uk, www.drevostavitel.cz, www.idnes.cz, www.novinky.cz

Plevel jsou často léčivé rostlinky jako je pampeliška, jitrocel, sedmikráska, jetel, řebříček a další, které se velmi snadno množí a rozrůstají se. Vytěsňují trávu, jsou odolné a velmi snadno se adaptují na kosení. Proto mohou postupem času na vašem „greenu" převažovat a kazit tak estetický dojem. Po jejich odstranění také vznikají lysiny, jež nemusí zarůst několik měsíců. Podle zkušených zahradníků existuje šest klíčových způsobů, které zastaví růst plevele a napraví tak zničený trávník.

Jak spravit zničený trávník?

Mezi ně patří hnojení, provzdušňování a vertikutace, manuální práce s vytrhávačem plevele, hrabání a speciální sekání sekačkou. Pojďme se na jednotlivé tipy podívat podrobněji.

Sekání trávníku je jedna z méně oblíbených činností Zdroj: Shutterstock.com / StockWithMe

Hnojení trávníku

Pravidelné hnojení zaručí, že trávník bude míst dostatek živin, zvýší se jeho odolnost vůči chorobám, suchu nebo zimnímu vymrzání, bude se lépe regenerovat a zesílí se mu kořenový systém. Proto by hnojivo mělo obsahovat dusík, draslík, fosfor, hořčík, vápník a síru. Kromě průmyslových kombinovaných hnojiv můžete na trávník aplikovat přírodní prostředky jako například močovinu nebo kompost. Poslední dobou jsou populární také ekologická hnojiva a výtažky z mořských řas podporující růst kořenů a symbiózu trav a hub. Kdy hnojit?

První hnojení by mělo proběhnout na jaře v dubnu, druhé v červnu, další v září a poslední na konci října. Startovací hnojivo na jaře a v létě by mělo být komplexnější a mělo by se skládat převážně z dusíku, fosforu, hořčíku a draslíku. Podzimní hnojení vyžaduje hodně draslíku, jež zvýší odolnost trávy proti vymrzání.

Provzdušňování a vertikutace trávníku

Při vertikutaci jsou nože umístěné svisle a prořezávají travní drn. To pomáhá k houstnutí trávníku, ale především k provzdušnění celého zeleného koberce. Ke kořenům se tak lépe dostanou živiny a vláha. A jak vertikutace pomáhá proti plevelům? Pomocí pružin, jež vyčesávají travní plsť a zbytky invazivních rostlin. Vertikutace se provádí na jaře a na podzim. Tráva by neměla být ani moc vlhká ani moc suchá a nemělo by na ni svítit přímé slunce. Také by měla být po prvním posekání.

Vytrhávač plevele

Nyní přijde na řadu opravdu manuální práce a to odplevelení pomocí vytrhávače plevele nebo lopatky, motyčky a hrábí. Cílem je totiž odstranit nežádoucí rostlinu i s jejím kořenem. Pokud se nechcete ohýbat k zemi, pořiďte si vytrhávač plevele. Má delší násadu zakončenou trojicí „prstů”, které se zapíchnou do země v místě rostliny. Hroty ji obklopí, sevřou a pak ji stačí vytáhnout i s kořeny. Jamky po zbytku rostliny vypadají nevzhledně. Proto trávník lehce pohrabejte, pohnojte a zalijte. Během několika dnů by se měla rána zacelit a zregenerovat. Pokud se tak nestane, nasypte na lysinu travní směs.

Pokud se nechcete ohýbat k zemi, pořiďte si vytrhávač plevele. Zdroj: OksAks / Shutterstock.com

Hrabání

Hrabání je důležitá činnost. Odstraní se tím zbytky lístečků, větví a trávník se lehce provzdušní. Používejte železné hrábě se ohnutými konci, jež se lehce zabodávají do zeminy. Půda tak bude lépe propouštět vzduch, vodu a živiny.

Jak sekat sekačkou

Sekání trávníku je jedna z méně oblíbených činností. Zaručuje však, že bude vypadat upraveně a nezabydlí se v něm nežádoucí plevele. Nesekejte ho ale příliš nízko, můžete ho oslabit, a tím pádem bude náchylnější k zarůstání invazivními rostlinami.