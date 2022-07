Chytré triky, jak při zalévání zahrady ušetřit až stovky litrů vody

Letní sezóna už je nějaký ten pátek v plném proudu a s ní jsou v permanenci i zahradní hadice při zalévání. Několik osázených květníků na ozdobu, záhonek se zeleninou… a spotřeba vody šplhá a šplhá. Omrkněte naše tipy, jak vodu ušetřit a nezaplatit tak za ní horentní částky.

V letním období je samozřejmě spotřeba vody nejvyšší. A i když na zahradě máte sud s dešťovou vodou, v těch největších vedrech nejspíš bude naprosto vyschlý. Pojďte se s námi podívat, jak lze ušetřit vodu i peněženku.

Vyberte správný čas

První důležité pravidlo je vybrat ten správný čas na zálivku. Když budete kropit rostliny v plném slunci přes den, nejenže je to zcela neefektivní, ale pro rostliny to může být přímo až fatální. Buď začněte zalévat brzo ráno, kdy ještě slunce nemá takovou sílu, anebo až když sluníčko naopak zachází. Tímto způsobem zálivky rostliny nedostanou teplotní šok a vodu daleko víc využijí. Pokud bychom měli srovnat ranní a večerní zálivku, ta ranní je na tom ještě lépe než ta ke konci dne. Večerním zaléváním zůstane voda u kořenů daleko delší čas a rostlina je náchylnější k nejrůznějším nemocem a hůř odolává hnilobě.

Nejideálnějším časem zálivky je ráno. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Plevel bere rostlinám vláhu

Pravidelně odplevelujte záhony i skalky, jinak vám vyrostlý plevel bude zbytečně odebírat vodu, která je určená pro zcela jiné rostliny.

Záhony zamulčujte

Využijte mulčování, půda bude vysychat mnohem obtížněji, což je pro nás žádoucí. Lze použít posekanou trávu, slámu, apod. Vždy si ale zjistěte předem, co k jaké rostlině dát můžete a co ne.

Nejlepší možností, jak vyrovnat vláhu v půdě, je mulčování. Zdroj: Jurga Jot/Shutterstock.com

Nádoby na dešťovku

Možná vám kdysi na dešťovku stačil na zahradě jeden sud, což už je teď asi minulostí. Čím více nádob budete mít, tím lépe pro vás a pro vaši peněženku. V hobby marketech jsou k sehnání repasované IBC kontejnery pro skladování a přepravu kapalin, které mají obsah až 1000 l.

Vytvořte stín

Z rádia hlásí dlouhé období veder? Zapřemýšlejte, zda by nebylo reálné vytvořit záhonům částečný stín. Provizorní paravan z rákosové rohože, anebo přistínění záhonů stínící tkaninou se rozhodně na polední žár bude hodit.

Nádoba na dešťovku může být jakákoliv Zdroj: Profimedia

Zdroj vody

Máte v blízkosti svého obydlí řeku nebo potok? Několik konví vody na zalití záhonů si přineste, námaha to sice je, ale zálevat měkkou vodou je vždy lepší, a navíc když si ve finále spočítáte ušetřené litry, budete možná pro vodu chodit i s úsměvem.

Zalévejte „motykou"

Při vlně veder trpíme nejen my, ale i zahrada. Půda volá o pomoc, je popraskaná a naprosto vysušená. Poté přijde letní průtrž mračen a dešťová voda se nemá šanci vsáknout, nemá na to jednoduše dostatek času. Jestliže ale využijete jednoduchého triku, jehož kouzlem je prokypření vrchní vrstvy půdy, voda se do zeminy, a tím pádem ke kořenům rostliny, bude vsakovat mnohem lépe a efektivněji.

