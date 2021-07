Jak vyhnat vosy ze zahrady a neohrozit nic a nikoho

Vosy nepatří mezi živočichy, které na zahradě rádi vidíme. I když jsou užitečnými opylovači a likvidátory škůdců, jejich žihadlo a nebojácná povaha budí respekt. Jak se jich zbavit?

Zdroje: www.womanonly.cz, kutilove.eu, www.idnes.cz

Vosy k letním měsícům neodmyslitelně patří. Létají kolem nás, když grilujeme, ochutnávají sladké nápoje nebo pivo a zkoumají, co dobrého máme na talíři. Pokud se u vás na zahradě objevují po desítkách, je možné, že si nedaleko postavily hnízdo. To může být znepokojující zjištění především, pokud máte děti nebo jste alergici na vosí jed. Jak vyhnat vosy ze zahrady?

Jak najít vosí hnízdo

Abyste mohli zlikvidovat celou žlutočernou kolonii, je nutné najít její domov. Nejprve zkuste sledovat vosy v místech, kde se nejčastěji vyskytují. Za nějakou dobu zjistíte, odkud přilétají a kam odlétají. Vosy si sice rády staví typické visící oválné hnízdo, pokud však mají možnost ušetřit si práci, spokojí se s obyčejnou dírou. V ní si pak budují příbytek. Pokud se schovávají v okolí komína, nejpravděpodobněji budou mít hnízdo na půdě. To může být přichycené na trámu nebo pod střešní krytinou. Vylétávají-li z kůlny, mohou mít hnízdo pod střechou nebo v podlaze. Pokud vás ohrožují pod stromem, s největší pravděpodobností se usídlily v koruně nebo v kořenech.

Typické vosí hnízdo. Zdroj: Shutterstock.com / FCG

V jakých místech se nejčastěji hnízdo nachází

Pokud se vám stále nedaří hnízdo najít, zkuste se porozhlédnout po typických místech, kam se vosy s oblibou nastěhují. Mezi ně patří především půdy a dutiny ve štítu. Vosy tam jsou chráněné před deštěm, mají tam teplo a sucho. Velmi často také hnízdí poblíž okapů, pod římsami nebo ve stromech a v zemi. Jsou schopné využít jakoukoli dutinu.

Prevence proti vosám

Během hledání vosího hnízda se můžete zaměřit i na prevenci. Díky ní vás budou vosy méně obtěžovat a po likvidaci kolonie se k vám nevrátí. Jelikož mají vosy vynikající apetit, schovávejte veškeré jídlo, které normálně necháváte na lince nebo na stole v zahradě. Sklenice s pitím přikryjte táckem a zavřete všechny popelnice. Ty a také kompost vosy přitahují. Vyrobit si můžete i lapač vos z 2 l PET láhve. Z ní uřízněte krček. Ten otočte vzhůru nohama a vraťte ho do otvoru. Obě části k sobě přilepte lepící páskou. Dovnitř nalijte vodu s cukrem nebo pivo. Past zavěste na strom nebo ji postavte tam, kde vás hmyz nejvíce obtěžuje. Vosy odpuzují také aromatické byliny. Zasaďte si tedy do zahrady mátu peprnou, citronellu, eukalyptus nebo pelyněk. Tyto rostliny si můžete dát i do květináčů a ty položit na okno a na terasu.

Past na vosy Zdroj: GeorgeVieiraSilva/Shutterstock.com

Likvidaci si naplánujte

Jakmile jste našli hnízdo, a zároveň aplikovali i preventivní kroky, je na čase hmyzí obydlí zlikvidovat. Rozhodně byste se do vyhánění vos neměli pouštět, pokud máte alergii na vosí bodnutí. V tomto případě raději zavolejte deratizéry. Pokud se vos nebojíte a alergii nemáte, oblečte si ochranné oblečení. Ideálně kalhoty a mikinu s dlouhými rukávy a kapucí. Můžete si vzít také klobouk, starou záclonu a vyrobit si ochranu obličeje. Samozřejmostí jsou také plné boty, kožené rukavice a ochranné brýle. Likvidaci hnízda si naplánujte na pozdní večer, noc nebo brzké ráno. V tuto dobu jsou vosy méně aktivní. V noci použijte načervenalé nebo žluté světlo, abyste hmyz neprobudili.

Jak vyhnat vosy ze zahrady

Odstranění vos lze provést několika způsoby. Nejúčinnějším přípravkem jsou insekticidy. Těmi můžete postříkat celé hnízdo. Při aplikaci se řiďte pokyny na obalu. Přípravek nechte 24 hodin působit a dva dny k hnízdu nepouštějte děti ani domácí mazlíčky. Hnízdo s otrávenými vosami pak spalte. Na trhu existuje spousta přípravku, které fungují podobně. Jakmile je na hnízdo nebo do vchodu nastříkáte, všechny vosy, které se prášku jen letmo dotknou, zahynou.

Vosy zabydlené v podzemí můžete zkusit zlikvidovat tak, že vchod zalijete vroucí vodou, zasypete pískem nebo ucpete vlhkým jílem. Do nory lze také nalít benzín a přes vchod položit ručník. Vosy by se měly udusit výpary.