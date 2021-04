Jak vypěstovat mandarinky a citrony z pecky z koupeného ovoce

Mnoho z nás už jistě někdy napadlo vypěstovat si nějakou exotickou rostlinu, třeba takový citronovník nebo mandarinkovník, a sklízet si doma z parapetu svěže kyselé, nebo naopak slaďoučké plody. Je to ale v našich podmínkách vůbec možné? A pokud ano, jak na to?

Nejjednodušším způsobem je v případě citronovníku zakoupit si již vzrostlejší, 2–3 roky starý stromek. Je potřeba vybrat odrůdu, která je vhodná pro pěstování v bytě, v tom vám ve specializovaných prodejnách jistě poradí. Pak už zbývá jen rostlině dopřát potřebné podmínky, tedy hlavně hodně světla, pravidelnou, ale ne nadměrnou zálivku a vhodný substrát. Existují i substráty speciálně vytvořené právě pro pěstování citrusů, v těch bude stromek prospívat samozřejmě nejlépe. Květináč by měl mít víc otvorů pro drenáž a dostatek kamenů na dně pro lepší cirkulaci vzduchu. V tomto případě máte největší naději na sklizení plodů.

Prakticky to samé platí pro mandarinkovník. I u něj se dočkáte plodů nejpravděpodobněji při zakoupení mladého stromku, kterému dopřejete víceméně stejnou péči jako citronovníku, důležitý je dostatek světla a denní, ale mírná zálivka.

Vlastní rostlinka z pecky

Někdo by si ovšem chtěl vypěstovat vlastní rostlinku úplně od kolébky, tedy třeba z pecky citronu. I to je možné a není to zase tak těžké. Budete potřebovat jeden nejlépe bio citron (pecky z bio plodů mívají nejlepší klíčivost), substrát vhodný pro pěstování citrusů a malý květináč. Pecku, kterou chcete použít, pečlivě očistěte od dužiny a navlhčete. Poté vložte do květináče substrát tak, aby sahal zhruba tři cm pod okraj. Navlhčete i substrát a vložte do něj pecku, cca 1 cm pod povrch. Substrát ještě zvlhčete rozprašovačem a květináč zakryjte průhlednou fólií, kterou upevníte třeba pomocí gumičky. Do fólie udělejte několik otvorů pro přístup vzduchu a květináč dejte na slunné a teplé místo. Substrát nesmí být mokrý, ale také nesmí nikdy zcela vyschnout. Zhruba po dvou týdnech se objeví klíček, tehdy sundejte fólii a dbejte, aby byl substrát stále vlhký a rostlinka měla dostatek světla. Až vyroste natolik, že jí přestane dostačovat malý květináč, přesaďte ji do většího. Postup je stejný jako u sázení doneseného mladého stromku.

Dočkat se plodů u rostliny vypěstované z pecky není tak snadné Zdroj: Profimedia.cz

Dočkáme se plodů?

A jak je to s plody? Dočkat se plodů u rostliny vypěstované z pecky není tak snadné. Nemusí totiž přijít vůbec, případně až za mnoho let, a nebudou chutí ani kvalitou odpovídat původnímu plodu. „Tyto druhy exotického ovoce procházejí ve světě stejným šlechtěním jako u nás odrůdy domácího ovoce,“ upozorňuje Čestmír Böhm, majitel Botanického zahradnictví v Praze-Záběhlicích. „Citrus si tedy můžete vypěstovat z pecky, ale budete ho muset naroubovat, jinak bude jen zelený, i když krásně,“ doplňuje ho Marcela Uhlíková z pražské botanické zahrady.

Pokud se tedy chcete pustit do roubování, tak se i u rostliny, kterou jste si vypiplali z pecky, můžete zhruba za tři až pět let dočkat použitelných vlastních plodů. Pokud se nechcete do těchto činností, které již vyžadují určité zkušenosti, pouštět, můžete rostlinu brát jako atraktivní živou dekoraci, která vám zkrásní interiér, a ještě třeba osvěží vzduch. A to není rozhodně málo.

