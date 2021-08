Jak správně zařezávat růže: Záleží nejen na druhu, ale i na věku. Nepokazte to!

Růže obsypané květy, to je přesně to, co by chtěl každý pěstitel. Jak ale na bujné květenství? Růže se obecně stříhají na jaře, i na podzim. Ale ono to zas tak jednoduché není. Lámete si hlavu, kdy a jak ostříhat růže na zahradě? V dnešním článku se všechna tahle tajemství dozvíte.

Existují různé druhy růží, které potřebují rozdílnou péči a nějaká obecná pravidla jsou vám na nic.

1. Zjistěte si, co za růže na zahradě vlastně máte!

2. Načtěte si o daném druhu nějaké informace ohledně zálivky, půdy a zastřihování.

3. Pusťte se do akce.

Ale zpět k obecným pravidlům! Růže stříhejte zahradnickými nůžkami, ty jsou nejvhodnější. K práci jsou též vhodné odolné rukavice, přeci jen jsou trny dost ostré a bylo by zbytečné, abyste se při stříhání poranili. Zastřihávejte vždy jen několik milimetrů nad očkem (očko je pupen, ze kterého vychází větévka s lístky) nebo rozvětvením. Řez nůžkami by měl být zešikmený.

Řez růží na jaře:

Jaro je hlavním obdobím, kdy se tyto krasavice upravují, aby vás v létě potěšily krásnými květy. Do práce se pusťte tehdy, až nebudou hrozit mrazíky. Odstřihněte staré, suché nebo ty výhony, které jsou nějakým způsobem poškozené. Nebojte se je zastřihnout až do „živého“, protože tak je to správně. Odstraňte také plané výhonky u země.

Podzimní střih růží:

Po odkvětu lze růže sestřihnout, ale nepřežeňte to! Samozřejmě se řiďte podle odrůdy růže, u některých je vyžadován pouze řez jarní a podzimní je nežádoucí (například miniřůže).

Stáří růží také hraje v zastřižení roli!

Pokud jste si růži nově zasadili, tak ji prvním sestřihem upravte klidně o polovinu. V dalších letech stačí krátit o 1/3. U starších růží odstraňte staré, silné zdřevnatělé části až u země. Po jarním střihu následuje hnojení.

Řez půdokryvných růží

Tento druh růží neroste do výšky, ale plazí se po zemi. Rostou bujně a vytváří neprostupný koberec jak pro nás, tak pro plevel. Tento řez je opravdu jednoduchý. Zkraťte růži na délku 10-15 cm. To je celé.

Řez stromkových růží

S těmi je to trochu složitější. Řez se odvíjí od toho, jaký typ růže je na kmínku naštepovaná.

Záhonové – mnohokvěté růže a velkokvěté odrůdy zkraťte cca na 30 cm.

Kaskádovité růže střihněte podobně na 20 – 40 cm, aby se dále větvila. Takto upravené výhony narostou o jeden metr za sezónu. Pokud sestřihnete kaskádovitou růži více než 40 cm, nevadí, omladíte jí tím.

Řez pnoucích růží

Pnoucí růže se dělí do dvou skupin – climbery a ramblery.

Climbery jsou zahradní odrůdy, které dorůstají výšky 2,5 – 4 metry. Kvetou většinou na výhonech, které nerostou nahoru, ale na bočních výhonech. Na podzim odstraňte všechny loňské výhony. Zanechte jen výhony z tohoto roku, které vyrostly z hlavního kmínku. Boční větve střihněte tak, aby na každé zůstaly tři pupeny. Zahrádkář si občas splete nový mladý výhon, který roste od země, s planým, a šmikne ho. Ale tyto mladé výhony jsou důležité pro omlazení celé růže.

Ramblery jsou jednou kvetoucí divoké růže, dorůstají výšky až 8 metrů, ty se o sebe postarají.

Řez minirůží

Tyto roztomilé růžičky vyžadují pouze jarní střih. Ostříhejte slabé a mrtvé výhonky. Celou růži pak šmikněte o 1/3.