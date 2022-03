Kam zasadit jarní sasanky a jak se o ně starat, aby vám dělaly jen samou radost

Jarní sasanky patří mezi jedny z prvních poslů jara a u každého vykouzlí úsměv na tváři. Víte, co je nejdůležitější v jejich pěstování? Stačí je vysadit na správné místo a pak už si jen užívat jejich květů.

Název sasanky - anemone nebo anemon – je odvozený z řeckého slova, který v překladu znamená "dcera větrů". Podle staré řecké legendy se Bůh větru Zephyr zahleděl do nymfy jménem Anemona. Jeho žena ze žárlivosti Anemonu proměnila v květinu, která na jaře rozzáří všechny parky a zahrádky.

Sasanky znáte nejspíš z jarních lesů, kde je možné je vidět při procházce. Jedná se o trvalku, která se velmi hodí pro pěstování i v našich klimatických podmínkách. Sasanek je až na 90 druhů a některé se hodí více do skalky, jiné zas do trvalkových záhonů.

Sasanku zná nejvíce každý z jarních lesů, kde je možné ji vidět při procházce. Zdroj: shutterstock.com

Jarní sasanky vyžadují polostín

Tento druh sasanek velice dobře prospívá na chráněném slunném místě s polostínem a humózní půdou. Obdivuhodně se vyrovnávají i s kořenovou konkurencí okolních rostlin. Plevel odstraňujte opatrně, abyste nepoškodili choulostivé oddenky sasanek.

Hlízovité oddenky jarních sasanek sázejte na podzim

Konkrétně někdy během září až listopadu, a to do hloubky 3 až 10 cm. Sasanky dorostou až do výšky 10 až 15 cm, po odkvětu se vysemeňují a je to nejlepší doba pro množení dělením oddenků. Sasanky se po odkvětu zatáhnou a zmizí až do následného jara.

Můžete si vybrat tu svou z nepřeberného množství

Bělostnou čistotou září květy odrůdy ’White Splendour’, která se báječně hodí do malých zákoutí. Kvete poměrně dlouhou dobu a moc se nevysemeňuje. Velice populární je i modrofialová odrůda ’Blue Shades’. Počítejte s tím, že ta se vám stoprocentně značně rozmnoží, protože se silně vysemeňuje. Extravagantní odrůdy, jako ’Bracteata Pleniflora’, ’Green Fingers’ nebo ’Virescens’ patří mezi vzácné druhy a jsou vzácné pro všechny sběratele. V normálních zahradnictvích je neseženete, musíte do speciálek.

Jakou půdu pro sasanky

Sasankám obecně vyhovuje zemina bohatá na živiny, snadno propustná a hlinitopísčitá. Citlivějším druhům raději dopřejte drenáž.

Půdu můžete sasankám připravit

Zvolené místo zbavte plevele, řádně zkypřete do hloubky asi 15 cm a půdu obohaťte zahradním kompostem. Po zakořenění už toho od vás moc sasanky nepotřebují a samy se dál rozrůstají.

Řezané sasanky jsou skvělou dekorací. Zdroj: shutterstock.com

Jak zalévat sasanky

Sasanky potřebují vlhko, ale v žádném případě ne přemokření. Substrát by měl být stále lehce vlhký, nikoli však mokrý. V případě, že máte sasanky na skalce, kam celý den praží slunce, myslete na jejich pravidelnou zálivku.

