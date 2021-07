Kakost: Jak jej správně zastřihávat, abyste nezničili rostlinu

Také máte krásné koberce kakostu pod okny kuchyně nebo v předzahrádce? Kakost je nenápadná, ale bohatě kvetoucí nenáročná rostlina, která zaslouží péči, aby opětovně vykvétala. Znáte kakost a co potřebuje? Zastřiháváte?

Znáte dobře kakosty?

Kakostů je okolo 430 druhů z nichž 20 najdete i u nás. Druhy se od sebe různí i v tom, jaké podmínky vyžadují. Obecně lze říci, že jde o mrazuvzdorné trvanlivé rostliny a v barvě jejich květů převládají růžové odstíny. Kakosty kvetou od května do podzimu, a i během odkvétání potěší měnící se barvou listů. Je to to nenáročná rostlina, kterou naleznete v mírném pásmu po celém světě. Jde většinou o byliny, ale několik málo druhů roste i jako keř. Jejich stonky i lístky jsou ochlupené. Pětičlenné kvítky jsou velmi křehké a uzrávají do pětipouzdrého plodu. Původní druhy lze množit semeny, zatímco kultivary můžete řízkovat nebo dělit.

Kakostů je okolo 430 druhů z nichž 20 najdete i u nás Zdroj: Shutterstock.com / islavicek

Co je geránium?

Kakosty jsou také známé v lidovém léčitelství. Používají se listy, kořeny i silice. Kakost neboli geránium je také oblíbenou surovinou k výrobě vonných olejů. Díky řazení pelargonií a kakostů do stejného rodu, bývají tyto dvě rostliny zaměňovány, i když vzhledem jde o velice rozdílné byliny. Pro pelargonie neboli muškáty byl později vytvořen samostatný rod Pelargonium.

Jak se starat o kakost

Kakosty dobře prospívají v dostatečně vlhké půdě v polostínu. Snesou i slunné místo, ale s teplotami nad třicet stupňů si neporadí. Jejich radikální sestřih je ideální na podzim po odkvětu nebo brzy na jaře. Nebojte se je zkrátit těsně nad zemí. Během roku je udržujte v čistotě. Odstraňujte suché listy i výhony a samozřejmě uvadající nebo suché květy.

Kakost oddenkatý Zdroj: milart / Shutterstock.com

Starejte se o květy budou vás těšit déle

Sestříhávání květů kakostů je důležité pro jejich opětovné kvetení. Nejde o nic náročného. Uvadající květy odštípněte nebo ustřihněte nůžkami. Prohlížejte rostlinu, pokud možno každý týden. Odstraňujte květy a kakost se vám odmění bohatým kvetením po celou sezónu.

