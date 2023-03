Kamčatská borůvka: Vyhněte se chybám při pěstování a sklízejte až 4 měsíce

Znáte dobře kamčatské borůvky? Vyžadují jen minimální péči a plodit budou jako jedny z prvních rostlin na zahradě. Pokud se pro zimolez kamčatský rozhodnete a vyhnete se základním chybám při jeho pěstování, můžete sklízet slaďoučké plody i několik měsíců.

Zimolez, lonicera, nebo borůvka z Kamčatky?

Kamčatská borůvka je název, který se vžil pro Loniceru caerulea var. kamtschatica čili zimolez kamčatský. Je to tedy několik názvů pro jednu rostlinu. Zatímco ostatní okrasné druhy zimolezu mají plody nejedlé až jedovaté, kamčatská borůvka má modré či modrofialové často podlouhlé plody, které se barvou i chutí nápadně podobají právě klasickým borůvkám. V zahradnictvích však najdete množství variant, liší se nejen tvarem plodů a jejich chutí, ale také dobou kvetení i plození.

Podívejte se na toto informativní video ze Zahrady pro radost, kde se s vámi autorka podělí o své zkušenosti s pěstováním kamčatských borůvek:

Proč je kamčatská borůvka jiná než kanadská?

Jak už název napovídá, původ tohoto keře pochází jednak z Kamčatky, ale domovinou je mu také Dálný východ či Kurilské ostrovy. Oproti jiným druhům borůvek je to keř, který nejenže nevyžaduje kyselou půdu či hnojení speciálními přípravky snižujícími pH půdy, ale také celkově není nutné do keře často zasahovat. Je mrazuvzdorný a v našem podnebí se mu daří.

Zimolez kamčatský potřebuje vláhu a hodně slunce především v době zrání. Zdroj: Shutterstock

Jak pěstovat zimolez

Kamčatská borůvka běžně naroste do košatého, i dva metry vysokého keře, který sice preferuje vlhko, potřebuje ovšem slunečné stanoviště. Pro svou nenáročnost i bohaté olistění je možné keře použít i jako živého plotu.

Při výsadbě pamatujte na to, že za pár let keř velmi zmohutní. Každé čtyři roky je vhodné jeho razantnější zmlazení. Díky němu bude mít nejen nové přírůstky, na kterých bude plodit, ale také se koruna prosluní a borůvky budou i chutnější. Zimolezy plodí na jednoletých výhonech, často už druhý rok po vysazení.

Jak zajistit bohatou a dlouhou sklizeň?

Je to zeleň samosprašná, přesto se doporučuje sázet k sobě dva keře různých kultivarů. Tento způsob podporuje plodnost borůvkových keřů. Chcete-li sklízet několik měsíců, a to už od konce dubna až do srpna, pak zvolte dobře různé odrůdy. Těch je veliké množství, které se liší nejen podle sladkosti a tvaru plodů, ale také velikostí keře i dobou dozrávání. Chytrým výběrem několika keřů tak můžete nejen zajistit dobrou sklizeň, ale protáhnout ji od jara až téměř do podzimu. Nezapomeňte, že se musejí dobou kvetení překrývat, což podmiňuje jejich vzájemné opylení.

Kamčatská borůvka plodí na jednoletých přírůstcích. Zdroj: Shutterstock

Plody kamčatské borůvky jsou plné vitamínů

Plody jsou nejen chutné, i když některé varianty jsou kyselejší až nahořklé, ale také jsou bohaté na vitaminy i další důležité látky. Mezi ty patří nejen antioxidanty, ale také vitaminy A, B1, B2, C, P i hořčík, draslík, sodík, železo a měď.

I když je určitě nejlepší „borůvky" sníst hned a čerstvé, můžete z nich připravit také běžné pokrmy. Vynikající je borůvkový džem, ale také se používají do muffinů nebo piškotových zákusků.