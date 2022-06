Jak hnojit kanadské borůvky pro obří sklizeň a proč k nim nikdy nedávat hnůj

Pěstujete borůvky, ale pořád to nějak není ono? Důvodů, proč se nedaří, může být samozřejmě víc, ale určitě byste měli vědět, jak nejlépe borůvky hnojit. Každá rostlina potřebuje své a borůvky mají specifické požadavky. Naučte se správně používat hnojiva a uvidíte, jak to vašim borůvkám prospěje.

Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, www.poradte.cz

Úspěch v pěstování borůvek záleží na pH půdy

V čem je háček? Mnozí pěstitelé si neuvědomují, že kanadské borůvky, ale obecně všechny rostliny příbuzné vřesům, vyžadují kyselou půdu. Kyselost je pro ně důležitá, protože díky ní dokáží rostliny jako borůvky pracovat se živinami. Pokud borůvky hnojíte a děláte to i na výbornou, ale půda je neutrální či zásaditá, rostliny prostě živiny nepřijmou. Nedokážou to. Otestujte půdu, ve které pěstujete borůvky. Kromě dražších měřících zařízení můžete použít i obyčejné lakmusové papírky. Vhodná kyselost se pohubuje mezi hodnotami pH 4,2 až 4,8, někdo uvádí i 5,5.

Borůvky by chtěl každý, ale pěstitelé zapomínají na důležité živiny i pH půdy. Zdroj: JoannaTkaczuk/shutterstock.com

Co potřebují borůvky?

Vezměme to však popořadě. Kanadské borůvky je vhodné vysadit do jámy. Čím zásaditější okolní půda, tím větší by měla být jáma, abyste měli dostatek prostoru pro substrát vhodný k pěstování borůvek. Nejjednodušší je použít již namíchaný substrát pro brusinky a borůvky, který má nejlepší možné složení. Pokud nechcete utrácet za substrát, pak je vhodné dopřát borůvkám písčito rašelinovou půdu. Taková dobře odvádí přebytečnou vodu a rašelina zajistí také vhodnou kyselost, ale pamatujte, že borůvky potřebují závlahy poměrně hodně.

Borůvka chocholičnatá (Vaccinium corymbosum) je kyselomilná rostlina. Zdroj: Baisa/shutterstock.com

Přihnojování borůvek a brusinek

Při výsadbě se podívejte na složení koupeného substrátu.

Některé substráty již obsahují pomalu se uvolňující hnojiva, a proto není nezbytně nutné prohnojení jamky při výsadbě, nicméně se to doporučuje.

Na hnojení borůvek se používají speciální minerální hnojiva.

Brusinky a borůvky nikdy nehnojte přípravky s obsahem vápníku a chlóru.

Pro tyto druhy se hodí lépe hnojiva s vyšším obsahem železa.

Hnojení se doporučuje po celou sezónu zhruba ve dvoutýdenních intervalech.

Začíná se obvykle koncem května a na konci prázdnin je vhodné nasadit podzimní hnojiva.

Proč k borůvkám nepoužívat hnůj

Někteří pěstitelé doporučují nechat rostlinu napřed dobře zakořenit a začít s hnojením až následující sezónu. Dejte si také pozor na hnůj. I když jsou organická hnojiva obecně prospěšná, velmi vysoké pH například koňského hnoje není žádoucí pro kyselomilné rostliny.

Dopřejte borůvkám důležité minerály, ale také dostatek slunce. Zdroj: Shutterstock.com / DUSAN ZIDAR

Borůvky nepatří do stínu!

Další drobnou chybou může být stanoviště. Někdy se pěstitelé domnívají, že tyto „lesní" porosty potřebují stín a chládek. Opak je pravdou! Kanadské borůvky potřebují hodně slunce a jen na slunci jejich plody krásně vyzrají z zesládnou. Máte-li borůvku v přenosné nádobě, během dozrávání plodů ji určitě vystrčte na slunečné místo a rozhodně lze doporučit i síť, která zabrání ptákům v předčasné sklizni.