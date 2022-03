Vodopád květů: Nejkrásnější inspirace, jak vytvořit nádhernou kaskádu z letniček

Letničky jsou vděčné květiny, které rozzáří úsměv každého z nás. Vybrat si můžete z nepřeberného množství tvarů a barev květů, které vždy upoutají pohled všech kolemjdoucích. Způsobů pěstování je mnoho, zkuste si z nich pro letošek udělat rozkvetlou podívanou. Skvělým řešením je kaskáda.

Při pěstování letniček se nemusíte vždy spokojit s klasikou, jakou jsou většinou obyčejné truhlíky na zábradlí balkonu či terasy, anebo volně rozmístěné na zahradě. Při dnešní bohaté nabídce rostlin, pěstebních nádob a hnojiv se můžete trošku „rozjet“ a vytvořit si kaskády plné rozkvetlých vodopádů. Pusťte svou fantazii na špacír a uplatněte svou tvořivost. Využít můžete mnohé popínavé a převislé rostliny, závěsné košíky a různé dekorace.

Nechte u vás doma rozkvést léto

Letničky jsou rostliny, které celý svůj životní cyklus prodělají během jednoho vegetačního období. Ze semen nejprve vyklíčí rostliny, kterým postupně narostou stonky i listy a následně vykvetou. Na závěr sezóny vytvoří opět nová semena a postupně odumírají.

Většina letniček původně pochází z polopouští a stepních oblastí, kde mají k růstu dostatek vláhy, světla i tepla. Zdroj: shutterstock.com

Letničky vyžadují teplo a závětrno

Většina letniček původně pochází z polopouští a stepních oblastí, kde mají k růstu dostatek vláhy, světla i tepla. Jde o základní podmínky, které letničky vyžadují k životu. Dopřejte jim vždy teplá, bezvětrná a velmi slunná místa. Ve stínu by vám rostly pomaleji, byly by zbytečně slabé, vytáhlé a s malým množstvím květů. Určitě by špatné stanoviště snížilo i jejich odolnost vůči mnohým chorobám a škůdcům.

Dopřejte letničkám správnou půdu i zálivku

Letničky nejsou na zeminu nijak zvlášť náročné. Vyhovují jim hluboké, propustné, jen mírně kyselé a nezamokřené půdy. V počátku vegetačního růstu je zalévejte častěji, ve fázi kvetení zálivku mírně omezte, samozřejmě vzhledem k počasí. Substrát pravidelně kypřete a udržujte ho bez plevele, který by blokoval rostlinám správný vývoj a bohatý růst.

Vysaďte vždy jen zdravé rostlinky. Když bude potřeba, všechny nemocné vždy vytrhněte a v případě škůdců je ošetřete vhodným postřikem. Kvetení mnoha druhů letniček podstatně prodloužíte, když vždy odkvetlé květy či květenství pravidelně odstraníte. Můžete kombinovat nejen různé druhy, ale i jednotlivé barvy a tvary.

Využijte převislé letničky

Tento druh letniček je vhodný nejen do letních závěsných květináčů či truhlíků, ale můžete si z nich vytvořit i nádherné kaskády. Který druh zvolíte, je jen a jen na vás, vybírat můžete z bohatě kvetoucích velkokvětých surfinií, drobnokvětých milionbels, bacopů či vějířovek. Sáhnout můžete i po těch nekvetoucích, které mají okrasné listy jako například plectrantus, dichondra či zelený bambus. Pozor si dejte na jarní mrazíky, které by rostliny mohly poničit a vysazujte je nejlépe až v půlce května.

Co budete potřebovat na výrobu kaskády

Připravte si 5 terakotových květináčů různého průměru od největšího po nejmenší. Pod nejširší z květináčů budete potřebovat terakotovou misku a na spojení jednotlivých nádob dostatečně dlouhou dřevěnou nebo bambusovou tyčku, na níž je navlečete středovými otvory. Na osazení vám postačí asi 30 sazenic a vhodný substrát.

Vysazujte vždy jen zdravé rostlinky. Zdroj: shutterstock.com

Jak kaskádu zhotovit

Postup výroby je velice jednoduchý a zvládne to opravdu každý. Nejprve usaďte na misku největší z květináčů, vyplňte ho do 2/3 substrátem a do středu zapíchněte připravenou tyč vhodného průměru. Je nutné, aby tyčka prošla i otvorem nejmenšího z květináčů. Na tyč navlékněte druhý, o něco menší květináč a usaďte ho na substrát ve spodním květináči. Stejným způsobem pokračujte až k hornímu nejmenšímu květináčku.

V případě, že tyč výškově přesahuje horní květináč, zkraťte ji. V tuto chvíli můžete začít se samotným osazováním kaskády zvolenými letničkami. Záleží na vás, jestli zvolíte jeden či více druhů, střídat můžete i různé barvy. Nezapomeňte na závěr rostliny vydatně zalít.

