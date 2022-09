Které keře po sklizni prořezat a které byste řezem zničili? Rady profesionála

Je po sklizni. Ovocné keře se chytají na období odpočinku a jen co se zima přežene, začnou znova pučet zelení. Postarejte se nyní správně o své keře po sklizni, příští rok se díky tomu můžete těšit na sklizeň sladkých plodů. Pro mnohé ovocné keře je nyní zásadní řez.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.nkz.cz

Péče o ovocné keře po sklizni

Už jste sklidili veškeré drobné ovoce? Konec léta a začátek podzimu jsou dobou řezu, kdy naposledy zasahujeme do koruny ovocných keřů před tím, než se začne vkrádat do zahrady zima.

Víte, co dělat nyní s borůvkami kanadskými i kamčatskými, brusinkami, rybízy, angrešty, maliníky a ostružiníky? Veškeré ovocné keře je vhodné zalévat i mulčovat, můžete začít přidávat podzimní hnojiva a nezapomeňte respektovat pH především u kyselomilných rostlin. Tvarování a řez podporující plození v následujícím roce jsou však velmi odlišné.

Kyselomilné keříky vyžadují odlišné pH

Není v českých zahradách běžná, ale proč nezmínit brusinku. Je naprosto nenáročná, a to se týká také péče o ni na podzim. Brusinka patří k acidofilním rostlinám, takže péče o ni je nutná, ne že ne, ale co se týče řezu, nepotřebuje nic. Z keříku odstraňujte pouze poškozené větvičky a případně mírně vytvarujte, ale ani to není nutné. Zmlazení se provádí až na jaře. Stejně tak je na tom také velmi podobná klikva.

Borůvka kanadská tvoří květní pupeny na jednoletých výhoncích dvouletého dřeva. Může se řezat kdykoli během vegetačního klidu, nicméně doporučuje se především brzké jaro, a proto není nutné zasahovat nyní. Obvykle se ponechává zhruba osm nejsilnějších větví, které se zbytečně nekříží, dělají pěknou vzdušnou korunu. Ani u borůvek se nedoporučuje ponechávat výhony starší čtyř let.

Klikva je podobná brusince a řez nepotřebuje. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kamčatský zimolez potřebuje péče jen málo

Borůvka kamčatská čili zimolez kamčatský patří mezi první sklízené drobné ovoce. Nejlepší dobou k řezu je podzim po shození listů nebo velmi brzké jako, kdy rostlina ještě nezačala rašit. Kamčatskou borůvku není nutné řezat, dělá se to jen když chcete keř prosvětlit a obvykle se ponechává až 12 hlavních silných výhonů s mladými pruty vprostřed. Ponechávají se především vzpřímené výhony, převislé nebo vodorovné je vhodné odstranit.

Řez maliníků se liší podle toho, kdy rostlina plodí. Zdroj: MVolodymyr / Shutterstock

Maliníky a ostružiníky po sklizni

Maliníky jsou dvojí a pro jejich správný řez musíte vědět, která varianta je právě ta vaše. Jednou plodící maliníky budou plodit na dvouletých výhonech. Proto je vhodné zbavit se všech starších a těch, které doplodili, a nechejte jen zelené jednoleté a dostatečně silné výhony.

Remontantní odrůdy, které jsou stáleplodící je vhodné prořezat nadvakrát. Po červencové sklizni zlikvidujte dvouleté výhony, které odplodily. Druhý řez proveďte na podzim, tehdy se mladé jednoleté výhony krátí zhruba o třetinu.

Ostružiníky je nutné průběžně vyvazovat, aby měly dobrou oporu. Po sklizni ovoce odstraňte slabé, poškozené a staré výhony. I u ostružiníků se odstraňují už čtyřleté výhony.

Rybízy potřebují každoroční postupnou obnovou

Rybízy se prořezávají v závislosti na druhu a vzrůstu. Roubované stromkové rybízů je nutné dobře vyvázat k opoře, korunu prosvětlit a můžete také zkrátit veškeré výhony. Ponechávají se jen tříleté a mladší výhony a z nich ty nejsilnější. Stromek by měl být kompaktní se zhruba deset větvemi. Výhony z podnože se odstraňují vždy a všechny.

Stromkové rybízy dobře plodí a jsou lépe přístupné, ale životnost stromku je kratší. Zdroj: Food Impressions / Shutterstock

U keřů se nechává zhruba deset až dvanáct větví. U černého rybízu se zbavujeme čtyřletých výhonů, protože na nich černý rybíz plodí podstatně hůř. U červeného rybízu je můžete ponechat, ale záleží na množství výhonů, které má keř k dispozici. Obecně řečeno rybíz plodí nejlépe na dvou a tříletých výhonech, proto se neustále zmlazuje a každoročně se nejstarší časti nahrazují novými výhony.

Angrešty jsou také stromkové a keříkové, ponechává se jen asi sedm nejpěknějších větví a je třeba dbát na vzdušnost a předcházet křížení větví. Také zde je třeba věnovat pozornost podnoži, stejně jako u rybízu.