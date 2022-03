Vyrobte si dokonalé truhlíky a květináče z PET lahví:Funkční, vtipné, ekologické

Upcyklace je pojem, který povyšuje klasickou recyklaci o nějaký stupeň nahoru. A je to tak dobře. Zbavíte se odpadu, odlehčíte životnímu prostředí a procvičíte svou zručnost a kreativitu.

Pokud vám životní prostředí není lhostejné a záleží vám na tom, v čem žijete, je termín "upcyklace" to, co potřebujete vědět. Nenechte se ale mýlit, skutečně to není pouhá recyklace. Jedná se o dvě odlišné činnosti. Při recyklaci vyprodukovaný odpad přeměníte zpět na výchozí surovinu, která se dále zpracovává, zatímco upcyklace je proces, ve kterém se vzniklý odpad změní na jiné, nové předměty bez jakékoliv nutnosti je technologicky upravovat. I proto jsou např. PET lahve tím, co se v upcyklaci velmi často používá. Jejich využití je takřka nekonečné.

Barvení PET lahví může být zábava i pro děti. Zdroj: Wutthichai Phosri / Shutterstock.com

Ne vše, určené k vyhození, je nutné vyhodit

V případě PET lahví to skutečně platí dvojnásob. Ačkoliv se může zdát, že samotná PET lahev mnoho krásy nepobrala, výtvorů, na které se dá použít, je skutečně hodně. Pokud jste zruční a kreativní, finální výsledek rozhodně ošklivý nebude.

Navíc se může jednat o produkty, které v konečném výsledku budou i kvalitní, pokud je tak také zpracujete. Jak na to? Na výrobu truhlíku nebo květináče není potřeba enormní zručnosti, klasicky seřízněte lahev tak, aby byl "květináč" přesně tak vysoký, jak se vám líbí. A spodní část dekorujte dle svých představ. Nakonec nasypte zeminu a vsaďte vybranou rostlinu.

Krásná vertikální zahrádka z PET lahví Zdroj: Yossef Zilberman / Shutterstock.com

Vertikální zahrádka

Pokud máte třeba na balkoně málo místa, může být pro vás řešením vertikální zahrádka. Z dřevěných latí si vytvořte základní konstrukci. Z PET lahví pak seřízněte spodní části, a to šikmým řezem. Lahve obarvěte podle svého vkusu a vyšší stranou připevněte plastový květináč k dřevěné konstrukci. Bez problémů zde můžete pěstovat drobné bylinky nebo sukulenty, ale i jiné rostliny. Díky šikmému řezu budete mít k rostlině snadný přístup.

PET lahev najde upotřebení i jako květináč pro orchideje. Zdroj: Profimedia

Nazmar ani kousíček

Jestliže přemýšlíte, jak PET lahve zpracovat beze zbytku, můžete je rovným řezem přepůlit. Na konstrukci (třeba ze staré dřevěné palety) pak připevněte láhve podle libosti. Aby dílo vypadalo dobře, opět opatřete láhvím barevný kabátek. Pokud byste svůj květináč chtěli přece jen ještě vylepšit, můžete ve spodní části vytvořit pár děr, jako jste zvyklí vídat u klasických květináčů.

PET lahev lze přeměnit v nápaditý květináč. Zdroj: Profimedia

Obal na květináč

Pokud však máte květináčů dostatek a stejně PET lahve chcete upcyklovat, vytvořte z nich obaly na květináče. V případě, že máte navíc výtvarně nadání, můžete upravené láhve pomalovat podle svého gusta. Pokud ale budete chtít dát vlastnoručně vyrobené květináče z PET lahví ven, nezapomeňte tomu přizpůsobit barvy, které použijete. Je třeba sáhnout po takových, které jsou určené do exteriéru.

Minizahrádka z PET lahví už není jen sen

Hezky vypadá také minizahrádka z PET lahví. Každou láhev nejprve dobře očistěte a zbavte etikety i zbytků lepidla. Potom po délce vystřihněte otvor, vršek můžete oblepit režným provázkem. Nakonec už stačí jen do láhve nasypat zeminu, přidat pár kamínků a drobné rostlinky a miniaturní zahrádka je na světě.

Zdroje: www.adbz.cz, www.nasezahrada.com