Triky zkušených zahradníků: Jak pomoci přežít květinám úmorná zničující vedra?

Léto je konečně tady! A s ním i nadprůměrné teploty. Většina z nás se už nemohla dočkat letního horka, ovšem pro květiny začíná doba, kdy prahnou po pravidelném přísunu vláhy. Jak květiny chránit a vyzrát nad sluncem?

Tropické teploty a dlouhodobé sucho jsou již několik let typické pro letní počasí i v našich krajích. Vedra a horký vzduch vysají téměř všechnu vláhu z půdy během okamžiku a květiny trpí. V případě, že se dočkají pravidelných dešťů, teplé počasí jim samozřejmě prospívá. Ale když z nebe nespadne ani kapka, musíme zajistit pravidelný přísun vody my.

Pár tipů a rad, jak ochránit květiny před horkem a suchem

I pokojové květiny potřebují v horkých letních dnech dostatečnou péči. Zdroj: Profimedia.cz

Pokojové květiny

Mohlo by se zdát, že v horkých letních dnech by bylo lepší zalévat květiny v bytě častěji, ale zdání klame a není tomu tak. Spíš bychom jim ublížili. Zvýšit množství vody můžeme klidně i na dvakrát tolik než obvykle, ale perioda by měla být stejná, jak jsou zvyklé. Takže zalévejte tak jednou až dvakrát týdně. A v kterou denní dobu? Určitě ne během dne, kdy praží sluníčko a je největší horko. Voda by se hned odpařila a nedostala by se ke kořenům. Ideální je hned brzy ráno, nebo večer po západu sluníčka.

Jestliže máte pokojovky umístěné tam, kam dopadají přímé sluneční paprsky, mohly by jim začít žloutnout listy, které postupně zhnědnou a pak opadají. Buď je zacloňte žaluziemi či roletami, nebo je přemístěte na stinné místo.

Květiny na balkonech, terasách a v zahradě

Venkovní květiny potřebují v případě horka mnohem větší péči, protože je nejde vždy přemístit na stinné místo. Výjimkou jsou květiny, které jsou odolné vůči vysokým teplotám, jako třeba muškáty, břečťany či hlíznaté begónie. Venku se nevyhnete dostatečnému zalévání každý den a každá rostlina má jiné nároky na intenzitu a četnost potřebné zálivky. Obecně platí, že čím víc je květina vystavena slunci během dne, tím víc vody bude vyžadovat. Zalévejte zásadně odstátou vodou a ne ledovou přímo z kohoutku, protože v horku by mohly květiny utrpět šok, kdyby rázem vnikl chlad do jejich kořenového balu. Platí zde také zásada, že nejlepší je zalévat hned brzy ráno nebo až večer, kdy už není takové horko.

Léto je doba, kdy květiny prahnou po pravidelném přísunu vláhy. Zdroj: Profimedia.cz

V případě, že máte květiny umístěny v samozavlažovacích květnících či truhlících, máte velmi ulehčenou situaci. Vodu stačí doplňovat i po několika dnech, podle objemu zásobníků v dané nádobě.

Nebudete v době pařáků pár dní doma a nemá se kdo o vaše květiny starat? Nabízíme pár osvědčených metod.

PET láhev

K tomuto způsobu závlahy postačí obyčejná plastová láhev s uzávěrem. Objem láhve zvolíme podle velikosti rostliny. Stačí odříznout dno a do víčka udělat několik dírek. Petku pak zapíchnete do zeminy a naplníme vodou. Rostlina si bude odebírat vodu dle potřeby a zdárně přečká horké dny.

Nemá vám kdo zalévat kytky? Pomůže PET lahev. Zdroj: Profimedia.cz

Provázek a nádoba

Provázek vám bude sloužit jako distributor vody z blízké nádoby. Vezměte kbelík či větší misku a naplňte jej vodou, do které ponoříte připravený provázek z přírodního vlákna tak, aby byl ponořený alespoň 30 cm. Druhý konec provázku zapíchněte do hlíny s květinou. Důležité je, aby vzdálenost mezi květináčem a nádobou byla co nejkratší, max. 10 cm. Nádobu s vodou byste měli umístit výše než květináč. V případě rostlin v truhlíku by měl být veden ke každé rostlině jeden provázek. Rostliny si budou nasávat sami tolik vody, kolik potřebují. Je to vlastně taková rostlinná samoobsluha.

Savá textilie

Dalším šikovným trikem je použití savého hadru či speciální zavlažovací textilie. Květináč postavíme bez spodní misky na textil, jehož druhý konec ponoříme opět do nádoby s vodou. Princip nasávání je vlastně stejný jako u metody s provázkem.

Zavlažovací zařízení se vám postará o celou zahradu. Zdroj: Profimedia.cz

A co třeba použít technologii? Závlaha řízená počítačem nebo hodinami

Nejvyšší úroveň zavlažování pak představuje systém řízený počítačem nebo zavlažovacími hodinami, který pomocí různých vlhkostních čidel, časových spínačů a senzorů zajistí zálivku přesně podle potřeb určité rostliny. Hodí se především na zahradu, kde budete mít postaráno o velké plochy, které máte vysázeny květinami.