Proč zalévat kvetoucí rostliny olejem? Toto je trik zkušených zahradníků

Milujete květiny a rádi byste, aby kvetly déle? Přinášíme vám návod, jak za pomoci ricinového oleje prodloužit jejich čas květu. Navíc budou lépe vyživené, hezčí a svěžejší. Je to úplně snadné a zvládne to opravdu každý!

Zdroj: chalupari-zahradkari.cz, prosvet.cz, vitalitis.cz

Máte krásnou zahradu a chcete si užívat pohled na rozkvetlé květiny déle než pár dní? Pak vám přinášíme jednoduchý trik, díky kterému budou vaše květiny krásné, bohaté a kvetoucí po dlouhou dobu. Navíc vám rozkvetlou zahrádku bude závidět každý soused!

Všechny květiny potřebují péči a výživu. Ideálně už od prvních pupenů. Začněte je podporovat přípravkem z ricinového oleje, který je vyživí, zlepší barvy jejich květů a navíc prodlouží jejich květenství. Uvidíte, jak rostlinám prospějete.

Jak si přípravek připravit?

No a jak si přípravek namíchat? Jednu lžíci ricinového oleje dejte do jednoho litru vody, vše přelijte do láhve a protřepejte. Olej se tak ve vodě lépe rozpustí. Musíte třepat důkladně, jinak byste mohli spálit kořeny květin, což byste jistě udělali neradi.

Pokud roztok používáte na květiny, které rostou celoročně, využívejte ho jednou za měsíc Zdroj: Profimedia

Pak květiny zalijte. Nenechte olej usadit na hladině. Pokud roztok používáte na květiny, které rostou celoročně, využívejte ho jednou za měsíc. No a pokud jde o rostlinu, která roste jednou za rok, používejte olej jen jednou ročně.

Podpora krásy květu

Ricinový olej tedy způsobí prodloužení růstového procesu, podpoří krásu květů a v neposlední řadě bude i korunka květiny větší a silnější. Takové krásy nikdy nemůžete docílit za pomoci umělých či chemických přípravků.

Ricinový olej tedy způsobí prodloužení růstového procesu, podpoří krásu květů Zdroj: Shutterstock.com

Ricinový olej je totiž oblíbený i v jiných odvětvích. Třeba v kosmetice nebo při péči o nezdravou pokožku s akné a vlasy. Obsahuje totiž velké množství prospěšných kyselin a dalších zdraví prospěšných látek. Lisuje se ze semen skočce obecného známého jako ricinovník.

Průkopníci ricinových vlasových zábalů byli již starověcí Egypťané. Pečovala jimi o sebe i Kleopatra. Bujné kštice totiž symbolizovaly bohatství, postavení, krásu a v některých odkazech i plodnost.

Ricinový olej byl tak oblíbeným přípravkem, který opět získal své zastání v moderní době. Občas prostě stojí za to vrátit se ke kořenům.