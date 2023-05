Jak vybrat keře do živého plotu: Tyto mají úžasné květy!

Květen je posledním jarním měsícem, kdy můžete zakládat živé ploty. Pokud jste se rozhodli, že si živý plot vysázíte z kvetoucích keřů, doporučíme vám vhodné druhy. Kvetoucí keře dodají vaší zahradě krásu a vůni. Navíc přilákají užitečný hmyz, který vaše zahrada nutně potřebuje pro opylení rostlin i ovocných stromů.

Barevné kombinace

Ujasněte si, zda chcete jednodruhový živý plot, nebo zvolíte raději různé keře s barevnou odlišností. Při volbě barevně vysázeného živého plotu si udělejte plán. Použijte barevné tužky. Na papíru zkoušejte kombinace barev, které se vám líbí. Tuto část přípravy nepodceňte. Podle barevného plánu si nakombinujete keře na stanovišti.

V následujícím videu uvidíte, z jakých druhů keřů můžete vysadit svůj živý plot:

Plné slunce nebo polostín

Před výsadbou je důležité vědět, zda keře budou vystaveny přímému slunci, nebo je vysadíte do polostínu či stínu. Při výběru keřů si zjistěte jejich světelné nároky.

Živý plot ze šeříků je na jaře omamnou okrasou vaší zahrady. Zdroj: Magnus Binnerstam / Shutterstock.com

Je z čeho vybírat

Zlatice lidově zlatý déšť. Kvete od poloviny března až do května. Je to nenáročný keř, který snese hluboký řez. Nevadí mu polostín, daří se mu na plném slunci.

Pustoryl věncový všeobecně známý pod názvem jasmín. Právem patří mezi nejvoňavější keře. Bohatě kvete v květnu až červnu. Keř dosahuje až 2,5 m vzrůstu, je tedy ideální do živých plotů. Vyžaduje plné slunce, ve stínu bude méně kvést.

Vajgélie má mnoho barevných kultivarů. Vyberete si od krémově bílé přes růžovou až po nachově červenou. Vyžaduje slunce, bude se jí dařit i v polostínu. Vyrůstá až do třímetrové výšky. Toleruje hlubší řez po odkvětu.

Šeřík je nenáročný keř, na který bychom neměli zapomenout. Kvete v květnu a svojí vůní přiláká do vaší zahrady opylovače. Můžete si vybrat barevné kombinace od bílé, růžové, fialové, červené a modré. Je mrazuvzdorný.

Kalina obecná v květnu až červnu vykvete výraznými kulovitými květy. Dorůstá do čtyřmetrové výšky. Vyžaduje vlhkou půdu a slunečné stanoviště.

Tavolník nipponský. Jeho efektní květy pokryjí od dubna do května celé výhony keře. Dorůstá do dvoumetrové výšky. Hodí se nejen do živých plotů, jako solitér dodá vaší zahradě vznešenost.

Komule Davidova neboli motýlí keř. Vyžaduje slunce, aby mohly vykvést jeho barevné dlouhé laty, které nalákají do vaší zahrady především motýly. Má mnoho barevných kultivarů. Zjara, před rašením, miluje hlubší řez.

Správná doba výsadby

Kvetoucí keře vysazujeme na jaře v březnu až květnu. Podzimní výsadbu si naplánujte na říjen až listopad. Rostliny z kontejnerů s bohatým kořenovým balem můžete vysazovat i v létě. Podmínkou je častá a vydatná zálivka.

Příprava stanoviště

Před výsadbou vyčistěte stanoviště od kamení a plevele. Je-li půda málo úrodná, je třeba dodat výživný substrát nebo kompost. Vykopejte díry, do kterých zapravíte hnojivo pro listnaté keře. Tím jim dodáte startovací výživu. Podle barevného plánku uložte jednotlivé keře do připravených děr. Postupně zahrnujte hlínou, kterou kolem keřů upěchujete. Nezapomeňte na zálivku. Keře se do čtrnácti dnů uchytí. To poznáte podle nově nasazených listů. Půdu s živým plotem nenechte vyschnout. To platí hlavně při jarní výsadbě. Se zvyšujícími teplotami jsou keře náročnější na závlahu.

Živé ploty musíte stříhat. Zdroj: Profimedia

Krásný nejen při kvetení

Dobře založený živý plot z kvetoucích keřů vám bude dělat radost od jara do podzimu. Zjara vykvete barevnými květy, po odkvětu se olistí do různých odstínů zelené. Na podzim bude živý plot zářit žlutou, oranžovou a červenou barvou. Na své si přijde hmyz a vy si užijete krásné vůně rozkvetlých keřů.

Zdroje informací: www.youtube.com, www.sazenicka.cz