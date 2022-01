Co je potřeba udělat v lednu na zahradě: začít s řezem a nezapomínat na zálivku

Zimní zahrada na první pohled vypadá, jako by spala. Ale nenechme se mýlit. I když je třeba pokryta sněhem, nebo jen v chladném období sbírá sílu na přicházející jaro, vždy je potřeba se o ni postarat. I když je v zimě na zahradě práce méně, nesmíme na ni zapomínat.

Zahrada si i v zimě zaslouží naši pozornost. Přestože zde zatím nic nesázíme, měli bychom ji udržovat čistou a třeba si i naplánovat, jak s ní na jaře naložíme, co vysadíme a kterou část věnujeme které plodině nebo květinovému záhonu.

Mysleme i na ptáky a zvelebení zahrady

V zimě většinou jen dokončujeme to, co jsme nestihli přes rok. Zima je časem úklidu, oprav v dílně, kdy dáváme do pořádku nástroje a pracovní nářadí, opravujeme a zvelebujeme ploty, v teplejších dnech můžeme i natírat, nebo se vrhnout na stavbu nějaké menší budovy – altánku nebo kůlny nebo jiného vhodného doplňku. Můžeme i začít budovat koutek pro děti nebo plánovat, kam by se nejlépe hodil skleník. V zimě ptáci jistě ocení, že jim vyrobíme třeba jednoduché krmítko. Později se nám odvděčí tím, že budou na naší zahradě hubit nežádoucí škůdce. Krmítka je potřeba pravidelně doplňovat a čistit. V zimě si také můžeme začít předpěstovávat například bylinky – na okně se dobře daří pažitce i petrželce.

Nezapomínejme ani na ptáky a postavme jim krmítko. Zdroj: Artush / Shutterstock

Ořez stromů a zálivka za teplejších dnů

I tak bychom neměli zapomínat na to, že některé stromy potřebují ořezat a některé dokonce pokácet. Zima je nejlepší dobou, kdy se zbavit starých a neplodících stromů a občas obhlédnout ty zdravé, které jen odpočívají. Těm je potřeba poskytovat pravidelnou zálivku, a to zejména, není-li sníh nebo neprší. Stromy bychom měli zalévat za bezmrazého počasí. I když někdy to vypadá tak, že nám stromy prostě zmrzly, můžeme se mýlit – třeba jsme udělali chybu my sami, že jsme je zapomněli zalévat.

Zima je ideální pro ořez stromků. Zdroj: Natalia Lebedinskaia / Shutterstock

Ani v zimě pak nezapomínáme na postřik proti škůdcům a na ořez. První řežeme ovocné stromy, a to jádroviny, tedy jabloně a hrušně. I pro prořez pak volíme raději bezmrazé dny, ideální je teplota okolo nuly. Řezné plochy pak ošetříme štěpařským voskem. Prořez můžeme provést i u okrasných stromů a keřů. Neměli bychom je nechat příliš zahustit a měli bychom věnovat pozornost i odstranění zaschlých či poškozených větví. Ty však nenecháme na zahradě jen válet, ale rozsekáme je v drtiči a zakompostujeme. Jestliže je k tomu vhodné počasí, můžeme dokonce i v zimě přehazovat kompost a rýt záhony. Na jaře a v létě nám pak přijde kompost vhod.

Cibulky a další zimní práce

Zima je také ideální dobou na kontrolu cibulek a hlíz okrasných rostlin, které zimu nejlépe přežijí zakryté chvojím nebo slámou. Pokud máme štěstí na slunečnou zimu, mladé stromky můžeme přistínit, zejména pokud jsme je na podzim nenatřeli vápnem. Sluníčko, byť slabé, by je totiž mohly prohřát a v mrazivé noci by pak mohly omrznout.

U mladých stromů bychom měli pravidelně – tedy i v zimě – kontrolovat, zda nejsou poškozeny zvěří, popřípadě můžeme i z větví oklepat těžký a mokrý sníh, který větve přetěžuje. Stromky můžeme proti okusu zvěří chránit pletivem nebo jinou zábranou do odpovídající výšky.

