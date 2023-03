Otužilé letničky našich babiček: Pěstovaly je od semínek, dělejte to taky tak

Víte, že některé letničky už nyní můžete vysévat ven do záhonu? Je jich docela dost a mnohé takové, které se jen tak nevidí. Ozvláštněte si záhonky či předzahrádku letos letničkami a kupte si pár balíčků semínek těchto otužilých krásek. Mnohé letničky můžete už nyní vysít přímo do záhonu.

Zdroje: www.nkz.cz, www.primakytky.cz

Přepěstovat letničky nebo rovnou vysít?

Předpěstování letniček ze semínek není žádná velká věda, ale i zde je třeba dodržet několik jednoduchých pravidel.

Pokud vám předpěstování nevyšlo, podívejte se na toto krátké a informativní video o nejčastějších problémech a důvodech, proč semínka nevzešla:

Předpěstováním letniček získáte pěkné zdravé sazenice, které pak můžete použít po zmrzlých a vysadit je ven do záhonu i nádob podle vašich představ. Ne všechny letničky však musíte předpěstovávat, některé můžete už nyní vysít do záhonu. Konec března a celý duben už jsou příhodné měsíce pro venkovní výsev pro mhoné krásné květiny.

Slunečnice můžete pěstovat v řadě rozmanitých odrůd, výsev do záhonu je možný už v dubnu. Zdroj: Shutterstock.com / symbiot

Otužilé letničky nemusíte předpěstovávat

Otužilá letnička je takový docela nešikovný výraz. Tyto letničky můžete vysévat brzy, a to konkrétně v březnu a dubnu přímo do záhonu. Jsou to však všechno rostliny, které milují slunce, kde je jim nejlépe. Do této skupiny patří celá řada krásný rostlin. Mnohé jistě znáte, jiné jsou neobvyklé, další zde jistě chybí. Nejde o výčet všech druhů, ale o inspiraci na to, které letničky by mohly kralovat vašim záhonům letos.

Výsev některých letniček do záhonu je možný už koncem března a v dubnu. Zdroj: Shutterstock

Výsev letniček do záhonu v březnu a dubnu

Benedikt lékařský je zajímavá léčivá rostlina, kterou můžete vysévat přímo na konečné stanoviště v březnu a dubnu. Benedikt vyžaduje slunce, humózní vápenatou půdu.

Černuchu můžete také vysévat již od března venku, klíčení trvá dva až tři týdny a na slunečném až polostinném místě jí bude dobře, sama se zde bude opět vysévat.

Černucha damašská (Nigella damascena) Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Dračíky se do záhonu vysévají od dubna. Za týden až dva vyklíčí, ale ideálně potřebují vyšší teploty okolo 18 °C. Na slunném stanovišti s lehkou humózní půdou a kyselejším pH jim bude hej.

Hlaváček si můžete vypěstovat ze semínka již během brzkého jara. Ke klíčení potřebuje čtyři týdny při teplotách mezi nulou a +10 °C. Hlaváčky snášejí dobře slunce i polostín a jsou spíš nenáročné.

Hlaváček letní (Adonis aestivalis). Zdroj: Radka Palenikova / Shutterstock.com

Hrachor lze vysévat do záhonu už od března, klíčení je poměrně rychlé už během týdne nebo dvou. Aby se rostlině dařilo, zvolte ji osluněné místo s kvalitní půdou.

Lichořeřišnici si můžete do záhonu nebo nádoby vysít už v dubnu, za dva týdny vám vyklíčí. I když je nenáročná, daří se jí spíše v kvalitní dobře propustné půdě.

Lichořeřišnice nejsou jen krásné letničky, ale také významné léčivky. Zdroj: Profimedia

Kopretiny můžete vysít už v dubnu, vyklíčí vám zhruba za měsíc. Milují sluníčko, ale také kvalitní a na živiny bohatou půdu.

Len setý patří k jedněm z nejméně náročných letniček. Vysévá se od března na slunečné stanoviště a kvete celé léto až do podzimu.

Len je nejen modrý, ale i velkokvětý červený nebo žlutý. Zdroj: Profimedia

Slunečnice vysévejte přímo na konečné stanoviště už od dubna. Na slunečném a na živiny bohatém záhonku vyklíčí za dva týdny. Vyberte si nejen z množství druhů rozdílného vzrůstu, ale také typu květů. Nezapomeňte, že slunečnice budou potřebovat závětří či oporu.

Sluncovka se podobá máku, ale je mnohem jemnější a křehčí. I sluncovku můžete vysít do záhonu na její konečné stanoviště už v březnu. Nenáročná sluncovka ocení nejen slunce, ale také lehkou, s pískem promísenou půdu.