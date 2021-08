Liči rajčátko: Jak pěstovat tuhle podivnou zeleninu a jak se liší od rajčat?

Znáte liči rajčátko? I já o něm slyším prvně. Povím vám vše, co jsem našla a snad i to, jak jej pěstovat. Řeknu vám, je to celé zamotané. Málo který název je tak zavádějící, jako právě tenhle.

Co jsou liči rajčátka zač?

Pojďme na to! Není to zelenina, stejně jako jí není ani rajče. V anglickém vtipu se říká, „Znalost je, když vím, že rajče je zelenina. Moudrost, když ho nedám do ovocného salátu.“ To je přesné. Je to plod, který z kulinářského nebo výživového hlediska řadíme mezi zeleninu a z botanického mezi ovoce. Chuť tohoto plodu je výrazná a velmi blízká třešním. Kde se tam vzalo jemné až mdlé liči netuším.

Liči rajčátka tvoří trnité keřovité porosty s červenými plody. Zdroj: guentermanaus / Shutterstock

Trnitá, ale chutná rajčátka

Český název zní lilek hulevníkolistý, latinsky Solanum sisymbriifolium. Hulevníkolistý kvůli podobnosti s listy hulevníku, ale určitě se dají přirovnat i k listům rajčete, především u mladých rostlinek. Rostlina je ale pokryta trny, a to na stoncích i listech. Dorůstá až 150 cm, ale je spíš křovinného vzrůstu, což trny ještě umocňují. V podstatě jde o poměrně agresivní plevelnou rostlinu. Hvězdicovité květy mají bílou až namodralou barvu s výraznými žlutými tyčinkami. Drobné plody jsou skutečně podobné rajčátkům, ale zrají v pichlavé slupce, která se během dozrávání částečně oddělí. Zralé plody jsou červené 1 až 2 cm velké. A k jejich vyzrání je třeba zhruba dvou měsíců.

Květy liči rajčátek mají hvězdicovitý tvar s výraznými žlutými tyčinkami. Zdroj: Fotema / Shutterstock

Chcete pěstovat liči rajčátka?

Je to rostlina původem z Jižní Ameriky. Ale rozšířila se, samozřejmě, dál do světa. Její pěstování je malinko nevypočitatelné, především díky nestandardní klíčivosti semen. Pěstitelé se musí obrnit trpělivostí, protože některá semena naklíčí během jednoho týdne a jiná až za měsíc. Podmínky růstu nemusí být nijak zvláštní. Zvládá dobře vlhká i polosuchá stanoviště, vysokou nadmořskou výšku i půdu bez živin. Roste na rumištích, na okrajích cest a zahrad. Liči rajčátka je vhodné pěstovat ve skleníku nebo foliovníku. Rostliny zvládají výborně i mrazíky, ale na chráněném stanovišti budou dozrávat ještě dlouho do podzimu.

Co myslíte? Je to ovoce, zelenina, plevel nebo překvapivě chutná bobulovina?

