Posypte maliny popelem: Hnojivo zadarmo, nebudete stíhat sklízet plody

Máte na zahradě letité malinové keře nebo naopak mladé keříky? V obou případech potřebují dostatek živin pro zdravý růst a bohatou úrodu. Nezapomínejte správně hnojit, poradíme nejlepší a nejlevnější metodu.

Každý pěstitel ví, že jarní období je znamení pilné práce na zahradě, především musí připravit všechny rostliny, ať už okrasné nebo užitkové na novou sezónu a úrodu. Kromě zeleniny na záhonech i ve sklenících a ovocných stromů byste rozhodně neměli zapomínat na keře, které plodí drobné ovoce, ať už jde o ostružiny, angrešty, rybíz nebo tolik oblíbené maliny.

Správná koncentrace

Jedním ze zásadních kroků je poskytnout keřům dostatek živin. Potřebují zejména dusík a draslík, aby byly dostatečně sladké a šťavnaté. Nejlepším hnojivem je slepičí trus a popel, varianty zcela přírodní bez použití chemických prostředků. Z trusu slepiček si připravte nálev a dbejte na správný poměr, protože příliš silný by mohl popálit kořeny. Jak na to? 1000 g slepičího trusu zalijte 10 litry vody, zakryjte a nechte odležet asi 3 dny na tmavém a chladném místě. Každý den nálev dobře promíchejte. Než začnete zalévat, je nutné ho ještě naředit, a to v poměru 1:4, na jeden nálev čtyři díly vody. Jeden kbelík nálevu je tak na 2 m2 malinového keře.

Slepičí trus je skvělým hnojivem. Zdroj: Profimedia

Suchý popel

Slepičí trus není jediné přírodní hnojivo pro maliny, ještě levnější a snazší metoda je hnojit nálevem z popela. Stačí jakýkoli suchý dřevěný popel z kamen či krbu. Do kbelíku vysypte sklenici popela a zalijte vodou. Dobře promíchejte a hnojivo je hned připravené k použití. Někdo doporučuje popel rovnou sypat ke kořenům a zalít vodou.

Je však důležité vědět, že obě metody hnojení se nesmí kombinovat.

Popel rozhodně nevyhazujte. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: www.prozeny.cz, svetkreativity.cz