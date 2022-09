Naše babičky zalévaly některé rostliny mlékem: Úrodu měly maximální

Mléko postaví na nohy nejen člověka, ale i rostliny. Vyzkoušejte mléčnou zálivku na vaši zeleninu, bylinky nebo okrasnou zeleň. A uvidíte ten výsledek!

Aby vaše zeleň dobře rostla, potřebuje pravidelnou zálivku a půdu s dostatkem živin. Proto si většina zahradníků zakládá na časté zálivce a použití pírodních nebo koupených hnojiv. Naši předkové měli také svoje zdroje a jedním z nich je osvědčené mléčné hnojivo. Prakticky jde o zálivku, která rostlinu nejen osvěží, ale také ji předá spoustu vitaminů, minerálů a výživných látek.

Dávka vápníku a fungicid

Mléko je v porovnání s jinými hnojivy poměrně levná záležitost. Pokud máte možnost ho získat v přirozené, nepasterizované verzi, je ještě výživnější než to, které koupíte v plastové lahvi nebo tetrapakové kabici v obchodě. Nápoj obsahuje nejen prospěšné bílkoviny, ale i vitamin B, cukry (ty dávají rostlinám energii a „drajv“, aby plodily co nejvíce) a také spoustu minerálů. Tím nejdůležitějším z nich je vápník. Když se ho rostlině nedostává, je slabá, zakrslá a její vývoj je pozadu. Nezřídka se stává terčem různých parazitních hub a plísní. Mléčná sprška rostlince předá pořádnou porci vápníku a zároveň funguje i jako přírodní protiplísňový prostředek.

Mléko je v porovnání s jinými hnojivy poměrně levná záležitost. Zdroj: Profimedia

Řešení jen pro vyvolené

Jak už to bývá, nic není samospásné. Ani mléčná zálivka. Podle odborníků prospívá zejména květinám i zelenině, které mají rády neutrální nebo zásaditý substrát. Co se týče zeleniny, tak jsou to například rajčata, okurky a papriky.

U okrasných rostlin jsou to například plaménky (clematis), mochna husí, pomněnkovec, zvonkovec, čemeřice nebo karafiát. Z keřů například šeřík, zlatice převislá, tavolník či buxus. Mléko můžete použít i k péči o pokojové rostliny, například břečťan, aloe vera, palmu, kapradiny či sanseviera. Mléko naopak nikdy nepoužívejte na zeleň, která upřednostňuje kyselejší půdu, mohla by jim uškodit! Stopku mléku dejte v případě brusinek, borůvek, dlužich, rododendronů či vřesu.

Mléčné hnojivo je vhodné pro rostliny, které upřednostňují neutrální nebo zásaditou půdu. Zdroj: Profimedia

Jak se hnojí mlékem:

Mléko samo o sobě je pro rostliny dost těžký kalibr. Proto je potřeba smíchat tři díly studené vody s jedním dílem mléka. Roztok nalijte do rozprašovače a oroste jím rostliny. Uvidíte, že naprosto pookřejí.

Bonus: Kefírový doping

Na hnojení okurek můžete použít i kefír, který jim dodá více energie než obyčejné mléko. Okurka, která musí unést těžké plody si to zaslouží. Příprava je snadná: Smíchejte 1 l kefíru (pouze přírodního, s probiotiky) s 10 litry vody. Do směsi vmíchejte ještě tři kapky jódu a rovnou aplikujte na okurkový záhon.

Kefírový postřik pomáhá obzvlášť okurkám. Zdroj: Profimedia

