Nakrmte mravence práškem do pečiva. Mraveniště to doslova roztrhá

Mravenci dokáží znepříjemnit život několika způsoby. Koušou, dělají výpravy do kuchyně a roznášejí mšice. Pokud se jich chcete zbavit, vsaďte na osvědčenou metodu. Použijte obyčejný prášek do pečiva.

Zdroje: www.bydleni.cz, www.idnes.cz

Mravenci a prevence

Pokud chcete předejít mravenčí invazi, je nutné dodržovat několik zásad. Vyčistěte psí a kočičí misky. Konzervy ihned opláchněte a vyhoďte. Utěsněte otvory, kterými by se mravenci mohli dostat do domu nebo chalupy. Nenechávejte hromádky listí nebo trávy na zahradě a kompost třikrát za rok přehazujte. Budete mít jistotu, že si v něm nepostaví hnízdo. I přes veškerý úklid se ale může vaše zahrada stát cílem celé mravenčí kolonie. Co s tím?

I přes veškerý úklid se ale může vaše zahrada stát cílem celé mravenčí kolonie Zdroj: DENIS ESAULOV 1987/Shutterstock.com

Jak prášek do pečiva funguje?

Kypřící prášek obsahuje tři složky. Jedlou sodu, kyselé soli a škrob. Proti mravencům bojuje nejúčinněji jedlá soda. Hydrogenuhličitan sodný funguje v těle mravence stejně jako školní experiment s kyselým octem. Chemická reakce způsobí, že se mravenec nadme. Jelikož ale nemá schopnost si ulevit, plyn ho roztrhá. Nadýmání však podpoří i kyselé soli jako jsou hydrogenvinan draselný a dihydrogenfosforečnan vápenatý.

Jak dostat sodu do mravence?

Pokud nasypete na mravenčí cestičky prášek do pečiva, nic se nestane. Mravenci překážku obejdou a budou vás obtěžovat vesele dál. Proto ho smíchejte s moučkovým cukrem. Sladké návnadě rozhodně neodolají. Navíc ji budou považovat za plnohodnotné jídlo a přesunou ji do mraveniště. Tam se směs prášku do pečiva a cukru stane doslova časovanou bombou. Bude jen otázka času, za jak dlouho jednotliví mravenci v mraveništi vybuchnou.

Pokud nasypete na mravenčí cestičky prášek do pečiva, nic se nestane. Zdroj: FotoHelin/Shutterstock.com

Bylinky mravencům nevoní

Pokud chcete mravencům zabránit v jejich návratu, vysaďte si na zahradu aromatické bylinky, které jim nevoní a odpuzují je. Mezi ně patří například máta, bazalka, šalvěj, eukalyptus, bobkový list, hřebíček nebo levandule. Mravenci také nebudou nadšení z cibule, česneku a řebříčku.