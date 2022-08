Přehled nejčastějších chorob muškátů: Málokterý zahrádkář je skutečně pozná

Znáte dobře muškáty i to, co je trápí? Choroby se nevyhýbají ani těmto oblíbeným rostlinám, které tak často zdobí parapety a balkóny. Jakými nemocemi muškáty nejčastěji trpí?

Zdroje: izahradkar.cz, prima-receptar.cz

Choroby napadající muškáty

O různých škůdcích a chorobách, které napadají plodiny, se píše stále dokola, ale víte, které choroby mohou potrápit vaše muškáty? Pelargonie jsou jedny z nejoblíbenějších rostlin na parapet, balkon i do květináče na zahradě. Jsou to stálice u nás dobře známé, a proto by se mohlo zdát, že o muškátech určitě víme všechno. Ale je to pravda?

Pelargonie čili muškáty jsou u nás nesmírně oblíbené. Zdroj: shutterstock.com

Choroby často souvisejí se zálivkou

Abiotická skvrnitost listů čili korkovatění je pěstitelům určitě dobře známý stav, kdy listy muškátů začínají osychat. Ze spodu listů můžete pozorovat napřed narušení hladkého povrchu a strupovatění. Drobné skvrny začínají prosychat a připomínají nepravidelné kousky jako při řezu korkem. Ačkoli díky suchým částem listu majitele nejčastěji napadne, že je potřeba muškáty dobře zalít, opak je pravdou. Korkovitost listů se objevuje především při přemíře zálivky, případně při zalévání příliš studenou či příliš teplou vodou na list.

Plíseň šedá může napadnout veškeré rostliny venku i doma. Zdroj: Profimedia

Flíčky na listech muškátů prozradí choroby

Další onemocnění poznáte podle tmavých skvrnek ze spodní strany listu. Připomínají rez, a proto se i tato choroba označuje jako rzivost, kterou může způsobit přehnojování, špatná zálivka či různý typy hub. Zatímco vespod listu jsou tmavé flíčky dobře viditelné, shora se objevují jen nažloutlé skvrnky, které lze zaměnit za jiné onemocnění.

Drobnými žlutými skvrnkami se projevuje i virové onemocnění muškátů, ale za zasycháním a vadnutím může být i bakteriální nákaza.

Za zasycháním a vadnutím listů muškátů může být i bakteriální nákaza. Zdroj: Shutterstock

Botrytida čili plíseň šedá napadá nejen muškáty, ale celou řadu dalších rostlin. Šedobílý povlak, který se pomalu šíří, je však nepřehlédnutelný, a proto bývá nemoc rozpoznatelná, nicméně na záchranu bývá často pozdě. Nejčastěji se vyskytuje na rostlinách na jaře a na podzim.

Nejen choroby trápí milované muškáty

Kadeřavost listů muškátů je onemocnění, které je přenášené savým hmyzem. K přenosu a napadení dochází většinou na jaře. Žluté skvrny na listech postupně hnědnou a list se začne deformovat. Náchylnější jsou mladé lístky.

Podobně například vypadá špatně vyvinutý list po napadení vlnatkami, ale zde se již dostáváme ke škůdcům. Pelargonie musí totiž čelit i těm. Napadají je všichni klasičtí škůdci, jako jsou mšice, molice, svilušky, ale i různé housenky, červci, smutnice i již zmiňované vlnatky.

Pravdou zůstává, že choroby jsou špatně rozpoznatelné a mnozí si nejsme jistí tím, se kterou nemocí máme zrovna tu čest. Než zvolíte postřik proti konkrétnímu onemocnění, posbírejte napadené a usychající listy i části rostliny. Likvidujte je a nikdy nedávejte na kompost. Zalévejte muškáty méně často, zato vydatně a nikdy ne na list a hlavně vodou pokojové teploty.