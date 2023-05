Nevysazujte rajčata a papriky bez tohoto nálevu. Silné sazenice a skvělá úroda!

Pěstujete každou sezonu rajčata a papriky? Pak by se mohla hodit i různá domácí hnojiva. Co myslíte? Vyzkoušejte speciální nálev z běžného koření, které se právě pro papriky a rajčata náramně hodí a ocení ho i další plodiny.

Zdroje: tojenapad.dobrenoviny.sk, chalupari-zahradkari.cz

Jaký zázrak ocení sazenice rajčat a paprik?

Na co byste neměli zapomenout, když pěstujete rajčata a papriky? Doslova za zázrak je v tomto případě považován bobkový list. Toto dobře známé koření se nehodí jen do vývaru a k masům. Listy vavřínu jsou známé pro své blahodárné účinky na lidech, ale i rostlinách. Jak to funguje a proč byste měli sazenicím paprik a rajčat také bobkový list dopřát?

Jak připravit výluh z bobkového listu se můžete podívat zde. Nepřehlédněte však i další nálevy vhodné pro sazeničky, které slibují až nevídaný růst.

Jak bobkový list prospívá sazenicím?

Bobkový list má prokazatelně antibakteriální a antiseptické účinky. Je to koření bohaté na vitaminy, ale také řadu minerálů, mezi které patří především hořčík, vápník, fosfor, sodík, zinek či železo. Obyčejný výluh z pomletých bobkových listů, ale také jen rozemleté a do půdy zapracované koření, jsou rozhodně skvělými pomocníky na zahradě i balkonu, a to proto, že pomohou odpudit škůdce a zbavit půdu a rostlinu zárodků onemocnění. Bobokový list tak bojuje především proti plísním a houbovým onemocněním, ale i různým muškám a parazitům.

Velmi důležitý je také vyšší obsah vápníku. Bobkový list obsahuje i jiné důležité nutriční látky, ale právě vápník je pro některé plodiny přímo zásadní. Například u rajčat a paprik se může objevit nekróza plodů způsobená deficitem vápníku. Předejděte tomuto zbytečnému poškození plodů, které se objevuje na spodní části plodu šedou až černou skvrnou, a zalévejte sazenice nálevem z bobkového listu nebo i hnojivem z dřevěného popela, který je také bohatý na vápník.

Navíc dodává také zmiňované živiny. Hnojivem, které je prostým výluhem pomletých máčených bobkových listů, můžete rostlinám přilepšovat každý měsíc. Ve formě postřiku je vhodné rostliny ošetřovat preventivně, alespoň jednou za měsíc. Při akutním napadení opakujte postřiky každý týden až 10 dnů.

Bobkový list prospívá lidem i sazeničkám plodin. Zdroj: Shutterstock

Rajčatům i paprikám poslouží také banán

Další možností je kombinace banánu a bobkového listu. Banány jsou plné draslíku, který je nezbytný k posílení a odolnosti rostlin. Jednoduché hnojivo z rozmixovaných bobkových listů a banánu můžete také udělat jen z banánových slupek. I ty jsou bohaté na draslík. Pokud si je budete schovávat a sušit, právě během sezony se vám můžou hodit na přípravu hnojiv či rozemletí a zakopání přímo do záhonu.

Také na tuto kombinaci se můžete podívat ve videopříspěvku, který představuje i řadu dalších domácích hnojiv.