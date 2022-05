Trvalky, které milovaly naše babičky: Vysaďte zapomenuté druhy, jsou nádherné

Nemění se jen móda oblékání, ale také zahradničení. Na trhu se neustále objevují nové druhy zeleně a všechny jsou tak krásné. Jestliže však chcete zahradu plnou nádherných trvalek, které se osvědčily u nás, pak raději zapátrejte, co pěstovala babička. Pomůžeme vám oživit paměť. Toto jsou nejkrásnější trvalky, které se ze zahrad už pomalu vytratily.

Zdroje: www.nkz.cz, www.about-garden.com, botany.cz

Nejkrásnější trvalky jsou často docela nenáročné

Ne všechny trvalky jsou nenáročné, to dá rozum, ale fakt, že jsou to trvalky rostoucí v našich podmínkách, značí minimálně to, že je nebudete muset vysívat každý rok a že nejspíš zvládnou dobře i zimu. Některé vás mohou z počátku trochu potrápit, ale když dobře zakoření a mají vhodné stanoviště, rozrostou se a budou dělat jen radost. Mnohé z těcho oblíbených rostlin zvládají dobře i méně výživnou půdu či období sucha. Na které krásné trvalky už dnes nenarazíte?

Amsonia tabernaemontana čili amsonie kvete krásnými modrými hvězdičkami. Zdroj: Profimedia

Které trvalky v babiččině zahradě byly nejkrásnější?

Amsonie (Amsonia) patří k dnes již málo používaným okrasným rostlinám. K pozitivům pěstování patří i fakt, že je nenapadají škůdci, přitom tvoří krásné husté porosty. Jsou na půdu nenáročné a milují slunce, některé zvládnou i období sucha.

Baptisie jižní (Baptisia australis) dobře prospívá v půdách bohatých na živiny, vlhkém prostředí, ale stanoviště může být částečně zastíněné i osluněné, zvládá dobře i krátká období sucha. Zdobí nejen květem, ale i listem a patří k trvalkám, které potěší sytě modrými, ale také fialkovými, bílými či žlutými květy. Baptisii si můžete prohlédnout na titulní fotografii.

Jeffersonie dvoulistá (Jeffersonia diphylla) má ráda vlhčí prostředí a sucho nezvládá dobře. Je to půvadbná trvalka, která dorůstá až 30 cm a má pěkné bílé kvítky a zajímavé lístky. Je vhodná pod keře a stromy, kde se jí bude dobře dařit. Rozhodně patří k jedněm z nejkrásnějších a nejněžnějších kvítků v zahradě.

Jeffersonie dvoulistá patří k něžným kráskám v podrostu. Zdroj: Profimedia

Kirengešoma dlanitá (Kirengeshoma palmata) kvete až na konci léta a na podzim krásnými žlutými hrozny květů, ale je zajímavá také červenými stonky a bohatým zeleným olistěním, které krásně kontrastují. Tato trvalka milující polostín dorůstá do výšky okolo 60 cm, ale rostlina může být poměrně široká a to až 150 cm.

Kirengešoma dlanitá je poměrně vysoká a výborně se hodí do koutů a k plotům, kde může zaplnit prostor. Zdroj: Profimedia

Plamének Jouinův (Clematis x jouiniana) je sice pnoucí se klematis, ale je ideální i jako půdokryvná rostlina do velkých zahrad. Stanoviště může mít všelijaké, na půdu není náročný, ale preferuje propustnou výživnou půdu. Pamatujte, že roste velmi rychle a brzy se vyšplhá až do tří metrů. Květy vás bude těšit od července až do září.

Klematis Jouinův má nádherné drobné kvítky. Zdroj: Profimedia

Pochybek je nenápadná rostlina, která se pěstuje jako skalnička. Pochybky najdete také v české volné přírodě, konkrétně pochybek prodloužený (Androsace elongata). Je nenápadný a nenáročný, poměrně nízký a dokáže vytvořit koberec a bochánky mezi kameny a v písku, kde se jiným rostlinám nedaří. Pochybky vás překvapí krásnými kvítky, které vyrůstají na dlouhých stopkách. Jsou to rozhodně květinky, které patří do každé babičkovské zahrádky.

Pochybek je překrásná drobounká květina, která rozhodně paří i do moderních zahrad. Zdroj: Profimedia

Třemdava bílá (Dictamnus albus) může vyrůst až do jednoho metru, ale velmi pomalu. To že je třemdava „bílá“ je trochu zavádějící. Nejde totiž o barvu květenství nebo listu, ale o zbarvení kořene. Třemdava se pyšní hroznovým květenstvím a později ozdobnými tobolkami. Navíc během květení fantasticky voní. Ve volné přírodě se vyskytuje varianta s purpurovými květy, v zahradách se pěstuje bíle kvetoucí druh, který preferuje těžší výživnou půdu a zvládá dobře i období sucha.

Třemdava je velmi pěkná květem i vzrůstem. Zdroj: Profimedia