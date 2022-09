Nejlepší hnojivo házíte do popelnice: Okurky po něm chytí druhý dech

Pěstujete na zahradě okurky, ale úroda není taková, jakou byste si představovali? Existuje ideální hnojivo, které zvýší plodnost vašich okurek až třikrát tolik! Od teď už ho nikdy nevyhodíte.

Okurka setá (Cucumis sativus) se velmi často pěstuje na zahradách či ve sklenících. Její největší úroda se pohybuje v polovině léta a postupem času již plodnost upadá. My vám ale poradíme, jak úrodu zesílit ještě i počátkem září! Všedním odpadkem bývají cibulové slupky. Nemusíte je ovšem vyhazovat. Využijte je jako přísun nezbytných živin pro vaše rostliny. Cibulový nálev se používá nejen jako hnojivo, ale rovněž jako zálivka či ochrana proti škůdcům.

Správná péče je základ

Abyste měli okurky stále zdravé, krásné a hojně plodily, musíte se o ně, mimo hnojení, řádně postarat. Zalévejte je často a nejlépe dešťovou vodou. Pěstujte okurky mimo vítr či silný průvan, jelikož se jim v závětří lépe povede. Až budete mít okurky větší, je dobré jim dopřát oporu, jinak by se mohly polámat. Stříkejte je cibulovým nálevem, o kterém se dozvíte již za malou chvíli o něco více, aby okurky nechytily plíseň nebo jiné choroby.

Cibulový postřik patří mezi nejúčinnější přípravek na okurky. Zdroj: Shutterstock

Cibulová záchrana proti chorobám

Cibulové slupky slouží k prevenci rostliny, ale také již při řešení akutních problémů. V případě, že okurkám chybí potřebné množství živin a tím jejich listy zežloutnou, infuze z cibulových slupek bude velmi nápomocná. Stačí vložit hrst cibulových slupek do sklenice a zalít 500 ml horké vody. Poté ponechte louhovat přes noc. Tímto odvarem následně zalijete jednu sazenici okurky. Dbejte na to, abyste zalévali pouze kořeny, nikoliv listy. Tento postup opakujte jednou týdně a okurkám se povede mnohem lépe. Podívejte se také na video, kde celý postup podrobněji popisují.

Popel na podpoření růstu

Pokud vám rostlina přestala růst a vy nevíte, co s tím, vyrobte si ještě jedno podobné hnojivo s trochou popela. Zalijte litrem vroucí vody tři hrsti cibulových slupek. Zamíchejte do odvaru lžičku popela. Následně nechte odstát 3 dny. Po uplynutí doby bude mít odvar jantarově hnědou barvu. Abyste ho mohli použít, smíchejte ho nejdříve v poměru 1:3 s vodou. Zalévejte s ním jednou týdně. Postup opakujte třikrát.

Popel obsahuje mnoho prospěšných látek, které rostlině velmi pomohou. Zdroj: Profimedia

Se škůdci pryč!

Jestliže se na listech objevují různí škůdci, můžete použít hnojivo z cibule. Zde je ovšem důležité, abyste namíchali správnou koncentraci. Pokud by byl roztok z cibule moc silný, mohlo by dojít k popálení malých lístků okurek. 10 l studené vody zalijte 250 g cibulových slupek a ponechte stát 4 dny. Následně sceďte a roztok nalijte do rozprašovače. Směs stříkejte na listy okurek.

