Zázračná paprika: Co způsobí s vaším tělem mimořádné látky, které obsahuje

Paprika je také léčivá. Na předpis ji nedostanete, ale jako každá zelenina i paprika významně ovlivňuje naše tělo. O účincích paprik se začalo mluvit až nedávno. Víte, jak konzumace paprik přispívá k vašemu zdraví?

Papriky chutnají i léčí

Papriky jsou rostliny patřící do lilkovitých, s plody, jež se u kultivarů a odrůd liší především barvou a vzhledem plodů. Nejjednodušeji je můžeme rozdělit na sladké kapie a pálivé čili papriky. Většina paprik obsahuje pálivý kapsaicin, který v ústech všech savců vyvolává silné pálení, ale ptáci jsou vůči němu imunní. Plody těchto rostlin, pocházejících z Jižní Ameriky, používali místní původní domorodci nejen jako oblíbenou potravinu, ale také k léčení.

Papriky a rajčata se u nás dají pěstovat i v květináči nebo na balkóně. Zdroj: Profimedia

Paprika je plná účinných látek

Papriky jako každá zelenina obsahují blahodárné látky. Vždyť proto je zelenina vyzdvihována a její konzumaci vštěpujeme dětem i dospělým. Papriky nejsou výjimkou a obsahují velké množství vitamínů i minerálů. Papriky se mohou pochlubit opravdu vysokým obsahem vitamínu C, i dalšími, jako jsou D, E a také celé řady zástupců skupiny B. Za zmínku stojí i důležitý karoten, draslík a měď. Ač byly citrusy vždy doporučovány pro vysoký obsah vitamínu C, papriky je směle strčí do kapsy. Nicméně i zde je jasné, že čaj s citronem či pomerančem se k léčbě nachlazení hodí lépe než čaj s paprikou.

Papriky jsou nesmírně zdravé, hlavě ty pálivé. Zdroj: Shutterstock.com / Julie208

Jaké účinky paprik jsou vynášeny do nebe?

Je to právě pálivý kapsaicin, který byl využíván po staletí domorodci z oblasti Mexika a Peru, a již to dávno, v době předkolumbovské Ameriky. Kapsaicin je dobře známý v přírodním léčitelství, ale také v medicíně. Běžně se používá k podpůrné léčbě proti bolesti a také jako účinný stimulant srdeční činnosti. Pozitivně působí i na štítnou žlázu.

Papriky jsou plné antioxidantů

Kapsaicin ale není jediná látka, která ovlivňuje funkce našeho těla. V pálivých paprikách jsou také obsaženy antioxidanty jako kyselina ferulová a sinapová, violaxantin či kapsantin. Zmíněné antioxidanty nejsou ve všech paprikách. Jejich přítomnost je typická pro různé barevné varianty plodů. Díky svému složení jsou pálivé papriky vhodné na podporu redukce nadváhy, protože pomáhají peristaltice střev. I když papriky obsahují antioxidanty, které jsou často vyzdvihovány jako látky napomáhající v boji proto rakovině, výsledky vědeckých studií jsou smíšené. Nelze proto s určitostí potvrdit, že právě papriky hrají roli v boji proti rakovinnému bujení.

Papriky obsahují různé antioxidanty podle druhu, ale také barvy plodů. Zdroj: Sergei Leto/Shutterstock.com

