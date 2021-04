Zasaďte okurky do plastových sáčků. Znásobíte úrodu a ušetříte prostor

Toužíte po vlastní zelenině, ale nemáte zahrádku? Využijte svůj balkon. Dařit se na něm bude rajčatům, salátům, hrášku, bylinkám, ale také okurkám. Ty navíc můžete pěstovat v pytlích či silnějších sáčcích. Na malém prostoru vypěstujete veliké množství okurek, čímž se vaše úroda až zdvojnásobí.

I na balkoně můžeme pěstovat některé druhy ovoce a zeleniny. Zdroj: Lapa Smile / Shutterstock.com

Okurky jsou náročné na půdu. Měla by být úrodná, sypká, mírně vlhká a zahřátá. Toho docílíte právě pomocí pytlů, buď obyčejného igelitového, který používáte na odpadky nebo speciálního sadbového. Kořeny okurek se budou spokojeně rozvíjet, brát si živiny a tím se podpoří i růst plodů.

Balkónové okurky

I začínající zahradník si na slunném balkóně může vypěstovat chutné okurky, stačí si k tomu vybrat správnou odrůdu. Pro pěstování na balkoně se hodí kompaktní, méně vzrůstné odrůdy. Například hustoostná CHARLOTTE F1, hruboostná DAFNE F1, krátká salátová okurka MINISPRINT F1, EMILIE F1, Bush Champion F1. Jako balkonová miniokurka je označena odrůda Ministars F1.

Některé odrůdy okurek můžeme pěstovat i na balkoně. Zdroj: vaivirga / Shutterstock.com

Při hledání vhodné odrůdy si na sáčcích se semeny všímejte označení „do nádob“. Nyní si jen kupte pěstební substrát na okurky a rajčata a buď semena okurek nebo silné sazeničky. Mějte na paměti, že polyethylen se stává vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření křehkým. Abyste se vyhnuli vysypání substrátu a zhroucení rostliny, raději použijte dva pytle.

Příprava semen a sazenic

Pokud byla semena ošetřena stimulanty, není třeba je předem namáčet. Tyto informace se dají zjistit na obale. Semínko pak stačí vysít do vlhké půdy. Prstem ho zatlačte, aby nebylo vidět. Nyní počkejte šest až osm dní. Za tu dobu by měla semena vyklíčit. Půdu udržujte vlhkou, ne mokrou.

Pokud si koupíte sazenice, opatrně je do pytle přesaďte a zalijte Zdroj: Elena Masiutkina / Shutterstock.com

Pokud si koupíte předpěstované sazenice, opatrně je do pytle přesaďte a zalijte. Dejte si pozor, abyste neponičili kořenový systém. Celá rostlina by pak mohla uhynout. Nejlepší technikou, jak přesadit sazeničky okurky, je vzít květináč, v níž jste ji koupili a do hlíny v pytli udělat důlek stejné výšky a šířky. Na dno důlku pak nalijte trochu teplé vody. Opatrně přihrňte zeminu a nádobu umístěte do stínu. Rostoucí sazenice nezapomeňte ihned vyvazovat na opory. Později by se mohly výhonky vylamovat. Stačí, když do hlíny zapíchnete tyč, na kterou provázkem výhonky uchytíte.

Péče o okurky

Pytle s okurkami postavte na slunné místo kryté před deštěm. Nejlépe se jim daří na východní straně a pod střechou. Přílišná vlhkost by mohla způsobit plísňové onemocnění rostliny. Avšak nezapomeňte pravidelně zalévat. Zda je ten pravý čas zjistíte jednoduchým testem. Zatlačte tužku do půdy a po vyndání se podívejte, zda se na ni nalepila zemina. Pokud ne, rostlinu zalijte. Jednou za týden také okurky pohnojte hnojivem s vysokým obsahem fosfátů. Abyste měli bohatou úrodu, odstraňujte boční výhonky. Okurky, které se pěstují v pytlích, vytvářejí hlavní stonek, který stoupá po opoře nahoru. Z něj vyrůstají další listy. Aby rostlina vyživovala jen to potřebné, zálistky za prvním listem odstraňujte po celou dobu pěstování. Okurky můžete sklízet už 50-70 dní po výsadbě. V momentě sklízení odstraňte také list u plodu. Díky tomu prodloužíte vegetační období rostliny.

