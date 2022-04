Pivoňky jsou letité rekordmanky: Jak se o ně teď postarat, aby se dožily 50 let

Pivoňky na zahradě potěší okem, ale i vůní. Tyto vznešené krasavice mohou žít na jednom místě až půl století, pokud tedy o ně bude s láskou pečováno. Co s pivoňkami na jaře udělat, aby dosáhly zmiňované dlouhověkosti?

Mnoho zahrádkářů se každoročně těší na probuzení pivoněk, i když si její krásné květy člověk užije pouze krátkou dobu. I přesto to za to stojí… Pivoňka se využívá nejen jako okrasná rostlina, ale svou sílu nabízí i jako bylinka.

Pivoňka lékařská, Paeonia officinalis Zdroj: Besklubova Liubov / Shutterstock.com

Pivoňky se u nás objevily ve středověku

Paeonia spadá do čeledi pivoňkovité z řádu lomikamenotvaré, rozeznáváme přibližně k 40 druhům. Jedná se o vytrvalé byliny, keře nebo polokeře. Květy jsou oboupohlavné a jejich kořeny jsou vcelku mělké. Pivoňky jsou rozšířeny zejména na severní polokouli, a to v Malé Asii, Středomoří nebo Číně. Vyskytují se i v Severní Americe, kde jsou zastoupeny pouhými 2 původními druhy. V Evropě se pivoňky objevily až ve středověku, ale na Dálném východě si jejich krásu užívají neskutečných 2000 let.

Využití pivoněk

Pivoňka lékařská je statná bylina, z níž využíváme korunní plátky, čerstvé oddenky a kořen. V kořenu najdeme třeba třísloviny a peoninflorin (ten v nadměrných dávkách může poškodit srdce a ledviny), v květech pak peonin nebo flavonoidy.

Své místo pivoňka má i v gastronomii (krásně se vyjímá v salátech), kosmetickém průmyslu, lidovém léčitelství, farmacii nebo i magii. Pozor, pivoňka je nevhodná pro těhotné ženy, může způsobit potrat!

Při pučení se rostlina hnojí komplexním hnojivem. Zdroj: roollooralla / Shutterstock.com

Péče o pivoňky

Péče o pivoňky rozhodně nepředstavuje hodiny trávené na zahradě, naopak nevyžadují nikterak přehnanou péči. Pokud se na sázení teprve chystáte, najděte pro rostlinu vhodné slunné místo s kvalitnější hlínou. Důležitou roli hraje i hloubka výsadby! Kořeny by měly být uloženy 5 – 8 centimetrů pod zem. Proč je to tak důležité? Pokud zasadíte rostlinu příliš hluboko, nebude pivoňka oplývat ani zdaleka tolika květy jako při správném zasazení. Počítejte s tím, že i při správném zapuštění bude rostlince pár let trvat, než se rozroste do košaté podoby a ozdobí se květy.

Na podzim je doporučováno prořezávání jednotlivých stonků a to několik centimetrů od země. Pivoňky mají stonky dřevité a neodumírají každý rok, tím pádem zdravé stonky nechte být tak, jak jsou.

Po podzimním rozsáhlejším průřezu se na jaře odstraňují pouze suché listy a mrtvé větve. Po odkvětu se odumřelé květy likvidují cca 5 cm pod pupenem. Likvidace těchto částí je důležitá, neboť jsou rostliny náchylné k nejrůznějším houbovým chorobám.

Na jaře je také vhodné pivoňky přihnojit (například zálivkou z dřevěného popela). Pokud už rostlině začínají pučit květy, můžete přihnojit komplexním hnojivem. Cirka měsíc po odkvětu přihnojte hnojivem, které má dostatek fosforu a draslíku.

