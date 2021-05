Plíseň na jahodách: Co udělat už nyní na jaře, abyste se jí v létě vyhnuli

Jahody patří k nejpopulárnějšímu letnímu ovoci, a to pak hlavně ty podomácku vypěstované. I proto jsou tyto rostliny mezi zahrádkáři tolik oblíbené. Během růstu nejsou nijak zvlášť náročné na péči, na druhou stranu jsou velmi náchylné k rozvoji šedé plísně. Jde o velmi závažné onemocnění jahod, které může rychle zlikvidovat celou úrodu. Při dodržení základních pravidel je však možné jejímu objevení předejít.

Nic nepotěší zahrádkáře víc než bohatá úroda jím vypěstovaného ovoce a zeleniny. Mezi ty nejpopulárnější rostliny patří jahody. Jsou nenáročné na pěstování a jejich plody, které dozrávají během června a července, jsou neuvěřitelně chutné. Ze dne na den se na nich však může objevit zákeřné onemocnění v podobě šedé plísně, která dokáže během krátké doby zničit celou úrodu. Přitom je velmi snadné mu předejít. Mnoho zahrádkářů však netuší jak.

Okolí jahod je vhodné pokrýt slámou či dřevovlnou Zdroj: Shutterstock.com / patjo

Jahody na zem nepatří

Nejlepší prevencí před rozvojem plísní na jahodách je pokrytí jejich bezprostředního okolí igelitem. Ten totiž zajistí, že se dozrávající plody nesetkají na přímo se zeminou, z níž by na ně mohly snadno přelézt nejrůznější mikroorganismy. Kromě toho také jahody chrání před ranními mrazíky a poskytne jim to nejlepší možné prostředí pro bezproblémový růst.

Pokud jste ale jahody ještě před vysazením nezajistili igelitovou fólií, nezoufejte. Ještě stále máte možnost vzniku plísně předejít. S ničím však neotálejte. Nyní je ten nejvyšší čas! Okolí jahod totiž můžete místo igelitu vystlat slámou či dřevovlnou z borovicového dřeva. Tak se postaráte o to, aby plody neležely přímo na zemi a v kontaktu s vlhkým prostředím byly co nejkratší dobu. Při dešti či zalévání totiž sláma či dřevovlna vyschnou mnohem rychleji než půda.

Dřevovlna zároveň drží jahody v čistotě, a dokonce je chrání před slimáky. Ti přes ni totiž nepřelezou.

Plíseň na jahodách

Napadaní jahod houbami poznáte velmi snadno. Nezralé plody hnědnou, zralé zase tmavnou, měknou a hnijí. Na listech se objevují šedohnědé skvrny.

Čas od času se může stát, že se plíseň objeví i přesto, že jste své rostliny důkladně zajistili. Stále ale není všem dnům konec. Zajděte do specializovaného obchodu a ptejte se po postřiku proti plísni na jahodách. Ten je možné aplikovat jak na začátku kvetení, tak v jeho průběhu. Postříkat ale můžete i již zelenající plody. V takovém případě však vybírejte postřik s co nejkratší ochrannou lhůtou. To je doba, po kterou se jahody od postřiku nesmí konzumovat. Je třeba roztok aplikovat na celou rostlinu.

Jahody dozrávají v červnu a v červenci. Zdroj: Denis Pogostin / Shutterstock.com

Ani příprava se nepodceňuje

Rozvoji plísní přispívají staré a suché listy. Je tak třeba je již na začátku sezony odtrhnout či ustřihnout. Na jaře, pří vysazování jahod, zase dbejte na to, aby rostliny nebyly moc blízko u sebe. Je také nutné zvolit optimální polohu na pozemku. Jahody by rozhodně neměly růst v polostínu.

