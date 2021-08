S Přírodní pesticidy: Bezpečné, efektivní a levné a škůdce zaručeně zničí

Chcete vypěstovat stoprocentně zdravé ovoce a zeleninu? Neošetřujte je chemií ani tehdy, když vám plody napadnou nezvaní škůdci! Vše zachrání i přírodní pesticidy. Snadno je vyrobíte z věcí, které máte doma a při ruce.

Každý dobrý pěstitel trpí, když vidí škůdce, jak ožírají jeho úrodu. Chemické pesticidy jsou sice zaručeným řešením, ale nejsou šetrné k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Proto není nad používání přírodních pesticidů, které jsou nejlepší možností. A navíc jsou levné a ekologické.

Kontrola a včasný zásah

Bez ochrany rostlin to prostě často nejde, škůdci jsou v dnešní době na denním pořádku. Proto je nutné všechny rostliny co nejpečlivěji a pravidelně kontrolovat. Například při zalévání či pletí nezapomeňte čas od času ohrnout lístky nebo se podívat i na poupata, zda na nich není savý hmyz. Vždy je daleko efektivnější zakročit včas, dokud se škůdce ještě zcela nepřemnožil.

Česnek i cibule fungují nejen jako přírodní odpuzovač a v podobě postřiku způsobují škůdcům a hmyzu nepříjemný pocit pálení. Zdroj: shutterstock.com

Jak vyrobit přírodní pesticid

Nejlepší způsob, jak si připravit přírodní pesticidy, je používat přírodní produkty, které máte doma nebo na zahradě. Zahradní škůdce nejen odpudí, ale mnohokrát i zneškodní. A hlavně jsou bezpečné a vy můžete vypěstované ovoce či zeleninu s klidem požívat.

1. Neem olej

Listnatý strom Azadirachta indica, který je znám pod názvem neem, nimba či zaderah indický, je tropická rostlina, jež se v ajurvédské medicíně nemusí dlouho představovat. Působí totiž nejen jako účinné antibiotikum, ale zastává i funkci nejsilnějšího bojovníka proti škůdcům. Pokrývá více než 200 druhů žvýkacího a sajícího hmyzu. Ve skutečnosti je to extrémně hořká šťáva stromu, kterou pořídíte za velmi nízkou cenu a je nejvýkonnějším přírodním pesticidem na planetě.

Smíchejte tento olej s 1 lžičkou organického tekutého mýdla a 1 litrem teplé vody. Vše řádně promíchejte a hned máte vlastní účinný sprej! Stačí naplnit do ostřikovače a dobře promíchat a pak už jen aplikovat na napadené rostliny.

Listnatý strom Azadirachta indica, který je znám pod názvem neem a zastává i funkci nejsilnějšího bojovníka proti škůdcům. Zdroj: shutterstock.com

2. Listy rajčat

Pokud pěstujete rajčata, proč toho nevyužít. Jejich listy obsahují sloučeniny zvané alkaloidy, které jsou toxické a na některé škůdce působí jako jed.

Nasekejte asi 2 šálky rajčatových listů a vložte je do 4 šálků vody. Nechte přes noc lektvar odstát a druhý den jej nastříkejte na infikované plodiny

3. Tabák

Přírodní postřik vyrobený z tabáku je skvělým prostředkem v boji proti červům, mšicím a housenkám. Jen pozor, neměl by se používat na rostliny z čeledi Solanaceae, kam patří oblíbený lilek, rajčata, brambory a papriky.

Dejte 2 polévkové lžíce tabákových listů do 2 - 3 litrů vody, vše důkladně promíchejte a nechte hodinu nebo dvě louhovat. Zde platí čím déle, tím lépe; směs bude totiž silnější. Poté přidejte 1 čajovou lžičku saponátu na mytí nádobí a špetku pálivé papriky. Nakonec vše rozmíchejte, sceďte a můžete vyrazit do boje na zahradu.

Přírodní postřik vyrobený z tabáku je skvělým prostředkem v boji proti červům, mšicím a housenkám. Zdroj: shutterstock.com

4. Chryzantéma známá jako řimbaba

Její květy obsahují chemikálii s názvem pyrethrum a jedná se o neurotoxiny působící na nervový systém veškerého hmyzu. Dávky, které nejsou pro hmyz smrtelné, vykazují repelentní účinky.

Vezměte 100 gramů sušených květů chryzantémy a pomalu je vařte v 1 litru vody po dobu 30 minut při nižší teplotě. Nechte vychladnout a dalšího likvidátora škůdců máte na světě. Snadno zničí i mnoho druhů létajícího a plazivého hmyzu.

5. Česnekový nebo cibulový sprej, klidně i kombinace

Česnek i cibule fungují nejen jako přírodní odpuzovač a v podobě postřiku způsobují škůdcům a hmyzu nepříjemný pocit pálení.

Pro jeho přípravu stačí cibuli či česnek, nebo obojí, nasekat či rozmačkat, přidat 1 lžíci pepře a stejné množství mýdla a pak vše rozmíchat v 1 litru vody. Nechte směs tak 1 hodinu odstát a aplikujte.

6. Pomerančové slupky

Pomerančová kůra obsahuje d-limonen, což je olejová výživa hodnocená jako insekticid. Pokud nemáte pomerančovou kůru, můžete použít i pomerančovou šťávu.

Uvařte 1 litr vody a vložte do něj dva šálky pomerančových slupek. Pak roztok jen přeceďte a přidejte pár kapek neemového oleje a mýdla. A váš sprej z pomerančové kůry je připraven.

Chryzantéma obsahuje chemikálii s názvem pyrethrum a jedná se o neurotoxiny působící na nervový systém veškerého hmyzu. Zdroj: shutterstock.com

7. Pepř

Pepř není jen oblíbené koření, můžete ho skvěle využít i proti škůdcům. Když se přidá do rostlinného oleje s trochou mýdla, stane se jedním z nejlepších domácích pesticidů.

Dejte vařit 1 šálek vody, rozmíchejte v něm 3 lžíce pálivé papriky a nechte asi tak 1 hodinu vše louhovat. Potom směs přelijte přes sítko nebo bavlněný hadřík a smíchejte s 1 lžící saponátu na nádobí a s 1 lžící rostlinného oleje. Vše pak zřeďte 1 litrem vody a máte další postřik hotový.

8. Sůl

Sůl je skvělá k hubení roztočů, housenek a dalšího hmyzu, který vám ožírá pěstovanou zeleninu. Zvyšuje hladinu sodíku, který tyto škůdce bezvadně ničí.

Výroba je naprosto jednoduchá, protože stačí smíchat jen 2 polévkové lžíce soli 2 litry vody. Pak už jen směs důkladně nastříkejte na listy napadených rostlin.

Tipy

Nejprve vyzkoušejte vyrobené pesticidy aplikovat na malé části rostlin, než je postříkáte celé, protože některé druhy mohou být citlivé na použité přísady. Při práci s pepřem a Neem olejem vždy používejte alespoň rukavice, můžete i ochranné brýle. Vyhněte se postřiku rostlin ve větrných dnech a pro lepší výsledky je rozprašte odpoledne nebo až večer. Nepoužívejte saponát na nádobí, který obsahuje bělidlo, to by vašim rostlinám určitě neudělalo dobře. Vždy se ujistěte, že jste postříkali spodní stranu listů, protože je to oblíbené místo škůdců. Přírodní pesticidy působí pomaleji než ty chemické, proto buďte dostatečně trpěliví a několikrát postřiky opakujte, abyste dosáhli lepších výsledků.

Zdroje: www.treehugger.com, www.prostreno.cz, www.food.ndtv.com