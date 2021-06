Ztrojnásobte úrodu rajčat: Stačí použít elektrický kartáček na zuby

Rajčata jsou velmi oblíbenou zeleninou, a hlavně v létě mají mnohé využití – jsou vynikající ve studených polévkách, osvěžujících salátech, letních drincích. Většina z nás, kdo může, si je pěstuje sama, protože bohatě postačí terasa nebo balkon. A ty barvy! I já sama mám na stole už druhým rokem rajčata nejen červená, ale i oranžová, žlutá nebo žíhaná. Pěstovat, to ano. Ale věděli jste, že si je můžete i sami opylovat?

Domácí opylování vám pomůže zvýšit rajčatovou úrodu, a to dokonce několikanásobně. Je to zahradnický trik, a postačí vám k němu jen obyčejný kartáček na zuby. Ne, nezbláznila jsem se. Je to skutečně tak.

Kolik květů, tolik plodů?

Na jaře jsme rajčata zasadili, a právě v těchto dnech se nám šplhají nahoru po našich balkonech. Mají nasazeno na květy a my očekáváme první úrodu. I z deseti rostlinek – to je počet, který mám na terase já – je možné mít dost rajčat na pokrytí mé dvoučlenné domácnosti. A i těchto deset rostlinek bude brzy obsypáno desítkami pohledných květů. Takže očekávám i stejné množství plodů!

Vloni toto očekávání dopadlo o malinko hůře. I přesto, že se terase rozkvetla, ve finále dozrálých rajčat nebylo zdaleka tolik. Ale pletla jsem se. Či lépe řečeno, byla jsem v šoku. Co se stalo s mými rajčaty, když před několika týdny byly na mých rostlinkách stovky květů? Proto jsem letos nic nenechala náhodě, a stala se takovou malou pilnou opylovací včelou.

Čmeláci, včely, kde jste?

Vloni jsem totiž zjistila, že nemám v okolí dostatek opylovačů. Hlavními jsou samozřejmě včely, ale protože jich není široko daleko dost na opylování všech květů, spousta z nich vešla vniveč a rajčátka se neurodila. A já se začala pídit po příčině. Chtěla jsem znát to, jak mohu dosáhnout toho, aby všechny moje (tedy „rajčecí“) květy byly opylovány, aby přinesly bohatou rajčatovou úrodu. Odpovědi mě překvapily!

Vibrační kartáček

Když jsem si sama vyvolala na sociálních médiích diskusi, abys zjistila veřejný názor, překvapilo mě, kolik lidí řeklo něco jako „vibrační zubní kartáček“. Nejdřív jsem si myslela, že problém mají všichni ti „rádci“ kolem, ale pak jsem pátrala dál.

„Je to šílené a zní to tak, ale skutečně je možné pomocí vibračního elektrického kartáčku květy opylovat,“ říká Jen Nohejl, který pracuje v zahradnickém centru. „Klíčem není značka zubního kartáčku, ani jeho kvalita. Klíčem jsou právě VIBRACE.“

Samoopylovačem...

Nebojte se, nenutím vás, abyste se hrabali v květu okvětní lístek po okvětním lístku. Je to daleko jednodušší. Když včela bzučí kolem svého „podnikání“, aby dělala svou práci, vibruje i rajčatový květ, který tak uvolňuje pyl.

Rostliny rajčat jsou obvykle opylovány větrem nebo hmyzem – včelami. Ale když je nemáte zrovna v dohledu, vystačíte si sami. Tedy s pomocí vibračního zubního kartáčku.

Vloni jsem to zkusila a byla jsem skutečně jako Alenka v Říši divů. Fungovalo to. Jak kartáček kolem květu vibroval, uviděla jsem pyl… Ale skutečný okamžik haleluja a pocit z dobře vykonané práce falešné včely dělnice nastal, až tehdy, když jsem měla na větvičkách záplavu rajčatového ovoce, tedy asi skutečně 5krát tolik, kolik jsem měla před měsícem.

Nejen na zuby!

Od té doby jsem vibrační kartáček používala celý zbytek loňské sezóny, a chystám se to dělat i letos. Vždycky, když vidím nové květy, což je zhruba několikrát týdně, běžím do koupelny pro kartáček. Samozřejmě mám na rajčata extra nástavec, který na své zuby nepoužívám.

Mně i mým rajčatovým keříkům je od té doby výborně.

A rada na závěr? Pokud se i vy stanete včelami dělnicemi-opylovačkami, vyvarujte se každodenního opylovávání. Protože kdybyste to přehnali, z květů by se uvolnil veškerý pyl, což také není dobře. Navíc byste si měli pamatovat, jaký květ jste již „udělali“ a jaká ještě ne.

A pokud vibrační kartáček doma nemáte a jste zastánci klasiky, nezoufejte. I tak můžete opylovat květy ručně, jen jejich jemným mávnutím. Když řeknu jemně, mám na mysli skutečně velmi jemně a pomalu, abyste během procesu květy nepoškodili.

Tak včelky, zkuste to!