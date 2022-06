Kam na zahradě umístit rododendrony a azalky: Mnoho lidí je pěstuje špatně!

Pokud chcete, aby vaše zahrada zářila barvami a stinná místa nepůsobila ponuře, pak jsou rododendrony a azalky jasnou volbou. Jsou to velmi cenné, krásné a vznešené dřeviny, které vaši zahradu posunou o level výš.

Možná budete překvapeni, ale azalka a rododendron dříve bývaly to samé, pak byl rod Rhododendron rozdělen na dva. První zůstal pod názvem Rhododendron a druhý získal jméno Azalea. Jenže v 19. století opět přišel jistý ruský botanik s prohlášením, že botanicky patří obě rostliny do stejné skupiny. Lidé si ale tak zvykli, že si dodnes rododendrony a azalky kupujeme zvlášť.

Možná se tyto vznešené keře bojíte pěstovat, protože si myslíte, že jsou náročné. Pokud jim však poskytnete vyhovující půdu, jde o nenáročné keře, které bohatě kvetou celé léto. Nejdůležitější je kyselá půda, tudíž do ní před výsadbou přimíchejte rašelinu. Také by měla být kyprá, vzdušná, měkká a pokud možno zavlažována dešťovou vodou. Voda z kohoutku je totiž na rododendrony a azalky příliš tvrdá. Půda musí být nepodmáčená a s bohatým obsahem humusu.

Rododendrony jsou okrasou zahrady. Zdroj: Shutterstock

Nezapomeňte rododendrony zalévat

Zálivka je nutná i na podzim před příchodem mrazů, a dokonce i v zimě, pokud samozřejmě nemrzne. Rododendrony mají mělké kořeny, tudíž jim hrozí proschnutí, zálivka je tedy k jejich správnému růstu zásadní.

Také ocení přihnojování. Použít můžete kompost, piliny nebo speciální hnojivo na rododendrony.

Pozor na slunce a psy!

Nezapomeňte keře chránit před přímým letním sluncem, ideální stanoviště je pro ně v polostínu. V létě můžete rostliny přistínit netkanou textilií. Zamezíte tím nezvratnému popálení listů. Také dávejte pozor, aby na rododendron či azalku nevykonal svou potřebu váš domácí mazlíček. Tato nečekaná sprška by ho totiž také mohla zahubit.

Pro častější kvetení je potřeba azalky a rododendrony trošku povzbudit. Skvělou úlohu v tomto případě plní citron. Zdroj: shutterstock.com

Rododendrony nesnášejí podmáčení a milují vlhký vzduch

Rododendrony nesnášejí podmáčení a libují si ve vlhkém vzduchu. Nejvíce jim vyhovují podhorské oblasti. Libují si také v místech, kde jsou časté mlhy. Na zahradě je umístěte do blízkosti zahradních jezírek, potůčků či jiných mokrých ploch.

Rododendrony můžete vysadit na různá místa. Do předzahrádek se hodí Yakushimanum a Repens hybridy, do skalek pak malé japonské azalky. Jako balkónové rostliny do truhlíku či květináče se hodí malé diamantové azalky a plané druhy. Vysoké druhy rododendronů mohou klidně posloužit jako krásný a pestrý živý plot, který vás na jaře potěší svým bohatým kvetením.

