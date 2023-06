Rododendron v červnu: Teď s ním musíte udělat jednu zásadní věc. Jde o květy

Červen je měsícem, kdy je třeba věnovat více pozornosti rododendronům. Důvodů je hned několik. Chcete-li tedy, aby se vašim rododendronům dařilo a příští sezonu opět krásně kvetly, čtěte dál.

Rododendron, česky také pěnišník, je dřevnatý okrasný keř našich zahrad a parků, který na jaře a před létem kvete různobarevnými květenstvími od bílé, přes růžovou, fialovou až ke tmavě rudé.

Rododendrony pocházejí z jižní Číny a oblastí Himálaje. Tam jim vyhovují místa s propustnou, vzdušnou, kyselou půdou a častými srážkami. Oblasti původu rododendronů tak určují i podmínky, které bychom měli těmto krásným okrasným keřům v našich zahradách dopřát.

V následujícím videu uvidíte, jak správně pečovat o rododendrony:

Stanoviště

Až budete ve vaší zahradě hledat optimální stanoviště, na kterém se vašemu rododendronu bude v příštích letech dařit, mějte na paměti, že pěnišníky jsou kyselomilné rostliny, nevadí jim blízkost jehličnanů, azalek nebo hortensií. I tyto rostliny milují podobná stanoviště.

Rododendrony sice nemají rády úplný stín, ale nesnáší přímý sluneční úpal. Vyberte místo, kterému zahradníci říkají „toulavý stín“, tam se bude vašim rododendronům dařit nejlépe.

Vyberte rododendronu stanoviště s "toulavým stínem". Odmění se nádhernými květy. Zdroj: shutterstock.com

Kvalita půdy

Rododendrony mají rády propustnou půdu, vzdušnou, tvořenou vláknitou rašelinou (ta drží vlhkost) promíchanou s drcenou borovou kůrou. Doplnit lze substrát o borovou nebo bukovou hrabanku a lze přimíchat i piliny nebo hobliny (i ty drží vlhkost).

Zásadní podmínkou pro kvalitu půdy je, aby byla kyselá s pH 4,5 – 5,5! V opačném případě se rododendronům nebude dařit a setkají-li se dokonce s půdou obohacenou o vápník, zahynou.

Zálivka

Rododendronům vyhovuje prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Je to keř mrazuvzdorný, proto je mu dobře i ve středních a vyšších polohách bohatých na vlhko a vodu. V obdobích letního sucha je třeba keře zalévat, pomohlo by jim i ranní rosení celé rostliny.

Pokud nebudou mít keře dostatek vláhy, poznáte to na listech. Jednak budou působit unaveným seschlým dojmem, jednak začnou hnědnout.

Hnojení

Rostlina ke svému zdárnému růstu potřebuje dusík. To lze zajistit již při výsadbě tak, že na dno jámy, do které posléze umístíte keř, dáte směs chlévské mrvy s vyzrálým kompostem. Zajistíte tak rododendronu dostatečné množství živin na léta dopředu. Dohnojovat můžete Cereritem, síranem draselným, draselnou solí nebo superfosfátem.

A znovu připomeňme: rododendrony se nesmí dostat do kontaktu s vápníkem! Důsledně se vyhýbejte použití například drceného vápence i v okolí těchto keřů. Déšť může vápenec k rododendronům splavit a zničit je.

Rododendron je rostlina kyselomilná. Nesmí se dostat do kontaktu s vápníkem. Zahynula by. Zdroj: profimedia.com

Výsadba

Pokud jste na zahradě vybrali místo s optimálními podmínkami, připravte si jámu pro výsadbu. Kořenový systém keře se bude rozrůstat a počítejte s tím, že bude-li se rododendronu dařit, může snadno dorůst i do úžasných několikametrových rozměrů.

Jámu si proto připravte asi čtyřikrát větší, než je kořenový bal rostliny, kterou jste si pořídili. Není třeba to přehánět s hloubkou. Rododendron vysaďte do takové hloubky, v jaké jste si přivezli rostlinu včetně kontejneru. Před samotným vysazením dejte sazenici na několik hodin do nádoby s vodou. Lépe se tak připraví k vysazení. Poté rododendron vsaďte do připravené jámy a postupně kořenový bal ze všech stran obsypávejte předem připraveným substrátem. Aby se keř lépe usadil, můžete jej i lehce přišlápnout nohou. Nakonec keř řádně zalejte a povrch zasypte borovým mulčem.

Vylamování květenství

Na konci května a v první polovině června obvykle končí období, kdy rododendrony kvetou. Červen je i měsícem, kdy můžete keř zkracovat, což snáší dobře a bez problémů. Je-li jeho kořenový systém v pořádku, můžete si dovolit i výrazné zmlazení starých dřevnatých větví.

Aby rododendrony kvetly i následující sezonu, pusťte se do důsledného vylamování starého odkvetlého květenství. Pokud si jej pozorněji prohlédnete, zjistíte, že květy začínají tvořit semeníky. Ty vylomte. Půjde to snadno. Rostlina se nebude vysilovat tvorbou semen, ale soustředí se na rozvoj budoucího kvetení.

Rododendrony jsou jedny z nejkrásnějších keřů našich zahrad. Jsou okouzlující v kombinaci svých barevných variant a působí krásně i v sousedství s barevnými azalkami. Jejich pěstování náročné není, chce to jen dodržovat několik snadných rad. Výsledek je pokaždé ohromující!

