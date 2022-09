3 smrtelné hříchy při sklizni jablek. Neděláte je taky?

Kdy sklízíte jablka? Víte, kdy přišel jejich čas nebo je trháte, jak vás napadne? I s jablky se to musí umět. Skliďte ve správný okamžik a těšte se z jablek ještě několik měsíců.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, prima-receptar.cz

Na sklízení jablek není všude stejný metr

Na to, kdy sklízet jablka, neexistuje žádný osvědčený kalendář. Jablka jsou zralá a vhodná ke sklizni od konce července do konce října nejen podle druhu, ale také podle místních podmínek. Každý, kdo má zahradu ve výše položených místech, ví a rok co rok vidí, jak se velmi liší podmínky k výsevu, výsadbě, době kvetení i dozrávání. V některých oblastech jde o rozdíl až dvou týdnů i víc. Kdo si počká ten se dočká.

Jablka nejsou všechna stejná a i u nás je pěstujeme v různých podmínkách. K tomu je třeba přihlédnout. Zdroj: Shutterstock

Sklizení jablek se zabívají i odborníci

Z odborného hlediska se také o sklizni jablek vedly dlouhé úvahy a vyšla celá řada článků hodnotící nejen o tom, kdy je jablko skutečně zralé, ale také jaká jablka jsou nejvhodnější k uskladnění.

Ideální zralost jablka se pozná nejen podle vyzrálosti jader uvnitř plodu, ale také podle toho, zda jablka po pootočení lze lehce očesat. Pokud uchopíte jablko a pootočíte jím o 90 ° stopka by měla sama povolit a jablko utrhnout. Jablko by mělo jít utrhnout lehce, prostě by to mělo jít samo. Dobře vyzrálé plody jsou nejlepší také k uskladnění, vydrží dlouho bez toho, aby se jablka kazila. Jablka by měla mít vždy stopku.

Naopak přezrálá jablka mohou být moučná a málo šťavnatá. Často také ztrácejí na lesku.

Sklizeň jablek není věda, ale i to se musí dělat pořádně, aby jablíčka vydržela co nejdéle. Zdroj: Dmytro Sheremeta/Shutterstock.com

I sklizeň samotná má svá pravidla

S jablky se musí zacházet jako s vajíčky. Trhejte je rukou či česáčkem po jednom. Pokud se vám potlučou, začnou rychle hnít. Taková jablka je lepší dát bokem a brzy zkonzumovat nebo zpracovat, aby případným vadnutím a zahníváním nepoškodila další uskladněné plody. Proto záleží nejen na utržení, ale také na uložení do koše, přepravky nebo lísky.

Na uskladnění jablek si dejte záležet. Zdroj: Arina P Habich / Shutterstock

Skladování jablek je nejlepší jen v jedné vrstvě. Nejlepší podmínky bývají ve sklípku určeném pro ovoce. Takový je chladný, kde se teplota pohybuje mezi 2 a 5 °C a poměrně vlahý. Vzdušná vlhkost by měla ideálně dosahovat 80 až 90 %.

Sklípek by měl být také čistý. Z toho důvodu jej můžete před uskladněním ovoce vybílit vápnem nebo vysířit sirnými knoty.