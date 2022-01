Proč je nutné plodiny na záhonech střídat? Spousta lidí dělá zásadní chyby.

Máte zahradu a zeleninové záhony najednou neplodí tak jako dříve? Příčinou může být to, že každoročně pěstujete stejné druhy na stejných místech. Začněte záhony střídat, stačí se na pěstování před sezónou pečlivě připravit a vše dobře naplánovat.

Bude to chtít trochu plánovacího a organizačního talentu, ale není to nic, co byste nezvládli. Začněte tím, že si vaši zahradu překreslíte na větší kus papíru. Do plánu pak zaneste všechny záhony. Poté si sepište, jakou zeleninu hodláte letos pěstovat. Nakonec si celou pěstební zahradu rozdělte ideálně na čtyři díly, podle toho, jaké druhy zeleniny pěstujete, nebo spíš podle toho, jaký typ půdy a péče jednotlivé druhy vyžadují. Dají se právě rozdělit do čtyř oblastí, které pak každý rok vyměníte a čtvrtý rok se tak vrátí zase na svá původní místa.

Vyčerpaná půda

Proč vlastně záhony střídat? Stále stejné plodiny pěstované na stejných místech prostě půdu vyčerpají, vysají z nich jen ty živiny, které nejvíce potřebují. Nejenže sklizeň bude rok od roku nižší, ale zelenina bude náchylnější na choroby a snadno tak přiláká škůdce. Rostliny také do půdy vylučují látky, které se po nahromadění také neblaze podepíší na kondici pěstovaných plodin.

Důležité je, jaké množství a jaký druh hnojiva plodiny potřebují. Zdroj: Profimedia

Rozdělení záhonů

Plodová zelenina - zelí, květák, kapusta, brokolice, pórek, ale také melouny či salátové okurky. Takový záhon musíte pořádně obohatit koňským či kravským hnojem

Zelenina náročná na živiny - patří sem rajčata, lilky, okurky nakládačky či papriky, ale také kedlubny, rané brambory, tykve či celer. Půdu prohnojte chlévskou mrvou nebo kvalitním kompostem.

Náročná zelenina - kořenová zelenina jako mrkev či petržel, vysaďte sem česnek nebo cibuli sazečku. Takovou půdu nesmíte hnojit organickými hnojivy, před výsadbou tak záhon ošetřete rozpustnými průmyslovými hnojivy. Vyroste vám zde i salát nebo špenát.

Bylinky a luštěniny - majoránku, bazalku, ale i hrášek nebo fazole vyžadují půdu bez hnoje, stačí je občas přihnojit průmyslovými hnojivy.

Budete-li střídat záhony, odmění vás úžasnou zeleninou. Zdroj: Profimedia

Zdá se vám takové rozdělení příliš složité? Nezoufejte. Stačí se držet pravidla: „Co bylo loni nad zemí, letos bude pod zemí". Pěstovali jste loni na záhoně papriky? Letos na stejném místě pěstujte třeba petržel. Dobré je střídat i zeleninu náročnou na vláhu se zeleninou, která zase tolik vody nepotřebuje.

Zdroje:www.rhs.org.uk, www.almanac.com