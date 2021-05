Jak poznáte, že máte na zahradě krtonožku? Je snadný trik, jak se jí zbavit

Na zahrádce se objevuje podezřele nakypřená půda a společně s ní i několik zničených rostlin? S největší pravděpodobností se v půdě usídlila krtonožka, známý strašák všech pěstitelů a zahrádkářů. V záhonu dokáže nadělat pořádnou paseku. Jak se jí zbavit a zabránit jejímu návratu?

V záhoncích zahrad číhá na rostliny několik nebezpečí. Mezi ty zásadnější patří krtonožka, která žije v zemi a pochutnává si na kořenech vysazené zeleniny, čímž ji pochopitelně usmrtí. Přítomnost tohoto škůdce lze poznat podle nakypřené půdy a rostlin zničených na místech, kde krtonožky hnízdí. Zbavit se těchto brouků může být během na dlouhou trať. Neuvěřitelně rychle se totiž množí. Dvakrát do roka mohou naklást až sto vajíček! Je proto třeba zůstat během procesů vytrvalí. Triky na zneškodnění tohoto škůdce jsou ale snadné.

Krtonožka se velmi rychle množí Zdroj: Shutterstock.com

Past na krtonožku

Dost možná nejznámějším trikem, který se využívá pro svou snadnost a také vysokou účinnost, je postavení primitivní pasti. K té je potřeba větší nádoba (například velká zavařovací sklenice, hrnec či květináč). Jde o to, aby byla dostatečně vysoká a krtonožka se z ní nedostala.

Je důležité krtonožku, případně celé hnízdo, vytrasovat. To lze velmi snadno určit dle obrysů cestiček, které se v půdě vytváří tím, jak škůdce cestuje z hnízda za potravou. Připravenou nádobu naplníme zčásti vodou a zapustíme ji do půdy. Ze dvou stran ji obložíme dvěma laťkami. Těm se krtonožka vyhýbá, čímž vzrůstá šance toho, že se při svém honu za potravou chytne právě do připravené pasti. Vyčkejte zhruba jeden či dva dny a můžete si prohlédnout své úlovky!

Škůdce zničí i prostředek na nádobí

Může se stát, že trik s pastí se prostě nepodaří a krtonožka se do ní nechytí. Nebo se nechytí všechny. Stále ale není třeba zoufat. Tyto nenasytné brouky lze vyhnat i snadným roztokem. Lze jej připravit jen z vody a malého množství prostředku na mytí nádobí. Následně se zálivka nalije do díry po krtonožce a tím se tak dostane až do samotného hnízda. Zanedlouho na to se tento hmyz vypráví z půdy na zem.

Někteří zahrádkáři využívají i granulí na ničení slimáků. Ty jednoduše nasypou do hnízda krtonožky. Krtonožky nejčastěji sídlí pod prknem, dlaždicí či plochým kamenem. Hnízdo lze rozpoznat podle neznámého otvoru mířícího svisle do země.

Hnízdo krtonožek lze velmi snadno rozpoznat Zdroj: Shutterstock.com

Jak se krtonožek zbavit nadobro?

Krtonožky se velmi rychle množí a také odolávají zimě. Samička tak může naklást jejich vajíčka už na podzim, přičemž se škůdci vylíhnou právě na jaře, když začnete se sázením své oblíbené zeleniny. Právě podzim je pro jejich likvidaci stěžejní.

V tomto období se na několika místech zahrady vyhloubí zhruba půl metru hluboká jáma, do které se nasype hnůj či kompost. Povrch se překryje půdou. Všechny takové jámy je nutné nějakým způsobem označit, aby bylo jasné, kde se nacházejí. V předjaří je pak opět vykopeme i s nedospělými larvami, které se do nich stáhly k přezimování.

Zdroje:

zahradkaruvrok.cz, vseozahrade.eu, temata.rozhlas.cz/krtonozka-obecna