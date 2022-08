Inspirace: Nejkrásnější stromy do malých zahrad. Přichází pravý čas na výsadbu

Stromy rozhodně patří i do malých zahrad. Jsou nejen krásné, ale do zahrady přinesou další rozměr. Vyberte si takové, které se budou esteticky hodit ke stylu vaší zahrady i bydlení, tvarujte je, aby nezabíraly místo, ale poskytovaly stín, ale přitom byl krásný pohled i do malé zahrady.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, sazenicka.cz

Stromy do malých zahrad patří

Před tím, než vysadíte, pořádně si vše promyslete. Počítejte s nejvyšší možnou výškou i rychlostí růstu stromu. Velké, několik let staré stromy jsou samozřejmě dražší. Pokud budete kupovat mladý stromek, na podhledy po jeho nejspodnějšími větvemi si budete muset počkat a nějakou dobu vám bude ve výhledu patrně i bránit.

I v malé zahradě musíte pomýšlet na podmínky, ty se dají stromu částečně vytvořit nebo přizpůsobit, nicméně aby skutečně zdobil, pak by rozhodně neměl na místě trpět. Malé okrasné stromy jsou často nápadnými okrasnými exotickými výstřelky. Když už strom, tak ať za něco stojí! Ale vždy pamatujte na podmínky vaší zahrady. Vybírat můžete z pestré palety okrasných listnáčů i jehličnanů.

Jedle korejská má krásné namodralé šišky. Zdroj: Profimedia

Inspirujte se stromy v zahradách sousedů i v parcích

Na obrázku vypadají stromy skvěle, ale je otázkou, jak skutečně vypadají, či zda jsou ve vašem místě bydliště pro ně opravdu vhodné podmínky. Prohlédněte si zahrady sousedů či blízké parky pro inspiraci. Hned uvidíte, čemu se daří, které stromy jsou až nepříjemně vysoké či rozložité. Pokud jste se zamilovali do stromu, který je jinak veliký, nemusíte se představy vzdát. Můžete najít zakrslé varianty těchto jinak vzrostlých stromů nebo jejich růst limitovat řezem a umístěním do nádoby.

Pěstovat můžete i v nádobách, ale není to zcela ideální řešení. Zdroj: Profimedia

V případě stromů, které chcete udržovat jen velmi nízké a budou to jen skutečné mini verze nebo chcete-li přerostlé bonsaje, zvažte i pěstování v květináči. Velké nádoby jsou samy o sobě skvělým dekorem, který opět vnese nový prvek, materiál či styl. Na druhou stranu s jejich použitím přicházejí i různé potíže. Představa, že strom v květináči bude možné přemístit samozřejmě není zcela lichá, nicméně prakticky je skutečně náročné 50 l betonový nebo terakotový květináč kousek poposunout. Budete také muset myslet na materiál, který zvládne mrazivou zimu, aby se stromek nepoškodil a nemuseli květináč přemisťovat. Dobré je však vědět, že stromek zasazený v zemi má lepší možnosti na přežití, dokáže lépe hospodařit s vodou a dobře zakořenit. V květináči bude vždy jako domácí mazlíček, o kterého se nesmíte zapomenout starat.

Magnolie nádherně kvetou a patří k menším stromům, které se hodí i do předzahrádek. Zdroj: Artens / Shutterstock.com

Které stromy jsou jako dělané do malých zahrad?

Vyberte si drobnější varianty známých stromů. Jsou stejně krásné a přeci nepřerostou. Mezi jedny z nejkrásnějších květem patří rozhodně magnolie, malá je například magnolie Soulangeova, známá také jako čínská magnolie.

Listem potěší všechny javory. Je jich veliké množství, liší se barvou i tvarem listu nebo také vzrůstem. Javory rozhodně nepatří jen do asijských zahrad, i když tam se rozhodně vyjímají. Potěší vás javor babyka „Red Shine“, „Elsrijk“ či „Huiber´s Elegant“. A když už jsme u Asie, pak je třeba zmínit sakury i japonské dříny.

Naprosto nepřekonatelné jsou i malé sakury. Jejich nádherné květy předčí jen málo co. Mezi varianty malé vzrůstem patří sakura „Shirofugen“ nebo „Kanzan“, ale krásná na oko je i třešeň ptačí „Plena“.

Sakura 'Kanzan' má krásné růžové a plné květy. Zdroj: Profimedia

Dřín japonský var. Chinensis, „Teutonia“, „Capppuccino“ či „Beni-fuji“ mají také nádherné květy, které vás na první pohled zaujmou.

Také mezi dalšími okrasnými ovocnými stromy můžete vybírat, mezi malé a báječně zdobné patří spousta jablůněk, konkrétně „Royalty“, „Evereste“, „Toringo var. Sargentii“, „Van Eseltine“ či „John Downie“, ale také „Red Sentinel“ a „Winter Gold“.

Malus serengeti čili okrasná jabloň Toringo var. Sargentii Zdroj: Profimedia

Jeřáby potěší nejen krásnými listy, ale také různobarevnými plody. Bílé s nádechem do růžova má jeřáb hupehejský či varianta „White Swan“, zcela bílé jsou plody „White Magic“, „Sunshine“ má bobulky žluté.

Jeřáb hupehejský je ohromě zdobný strom do malých zahrad. Zdroj: Profimedia

Potěší vás i malé břízy „Fascination“, „Doorenbos“, nádherné jsou malé jilmy jako „Wredei“ nebo vrby „Chermesina“.

Do malých zahrad patří ale také varianty modřínů, borovic či drobných jedliček, ale i tisů a cypřišů.