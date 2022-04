Vysejte teď třapatku a pak skliďte jako léčivku: Je to antibiotikum na 5 neduhů

Třapatka nachová, známá též pod názvem rudbekie je snad nejznámější léčivou rostlinou současné doby. Ovšem nesměla chybět v žádné zahrádce už za dob našich babiček. Nejenže svými fialovými květy zahradu vždy rozzáří, ale budete mít na zahradě bylinu, která posílí vaše zdraví.

Třapatka nachová (Echinacea purpurea)

Poslední roky se tato nádherná a zajímavá rostlina vyskytuje v zahradách stále častěji. Nejenže vypadá velice atraktivně, ale má prokazatelné antibiotické účinky. V dávné minulosti ji s oblibou používali severoameričtí indiáni k prevenci a léčbě mírných nachlazení, jako jsou rýma a bolest v krku. A další výhoda? Třapatka do zahrady přitahuje nejen včely a motýly, čímž zároveň zajišťuje dostatečný počet opylovačů na okolních rostlinách.

Pěstování třapatky nachové

Echinaceu nemusíte pěstovat pouze pro její léčivé účinky, neboť se jedná také o okrasnou rostlinu, která se bude vyjímat na každé zahradě. Pěstování je každopádně skutečně jednoduché, jedná se totiž o velmi nenáročnou bylinu. Semínka si doma vysejte už teď počátkem dubna a zhruba do dvou měsíců budete mít sazeničky, které v tu dobu vsadíte do zahrady. Dopřejte třapatce lehčí druh půdy a místo se slunkem, má raději sucho než zbytečné mokro.

Třapatka do zahrady přitahuje nejen včely a motýly, čímž zároveň zajišťuje dostatečný počet opylovačů na okolních rostlinách. Zdroj: shutterstock.com

Jak vypadá a proč umí léčit

Trvalka třapatka nachová spadá do čeledi hvězdnicovitých a dorůstá až do výšky 100 cm. Její řapíkaté a kopinatě vejčité listy jsou pokryty jemnými chloupky. Květy mají zajímavé odstíny nachové barvy a objevují se v období od července do října. Echinacea obsahuje mnoho účinných látek jako například silice, flavonoidy, polysacharidy, třísloviny, mastné kyseliny, fenolické látky či isobutylamidy.

Jaké má echinacea účinky?

V Evropě byla dlouhou dobu považována jen za okrasnou rostlinu. Jako léčivka se začala používat až ve 20. století, a to květy, listy i kořen. Každá část rostliny má trochu jiný obsah účinných látek. Celkově třapatka ovlivňuje velice kladně imunitní systém a je nepostradatelnou léčivkou, která si dovede poradit s kde čím. Výčet by byl dlouhý a pestrý. V první řadě je nejpoužívanější u těchto potíží:

Pomáhá při infekcích močových cest.

Urychluje uzdravení z nachlazení.

Uvolňuje a odhleňuje dýchací cesty.

Zklidňuje kožní potíže.

Funguje na plísně.

Ve chvíli, kdy začínáte mít pocit, že jste nachlazeni a obtěžuje vás rýma či škrábání v krku, pijte pravidelně z této byliny odvar. Echinacea je obecně velmi vhodná na onemocnění dýchacích cest. Zdroj: shutterstock.com

Echinacea působí antibakteriálně a dává mladistvou svěžest

Rostlina obsahuje echinakosid, který je považován za přírodní antibiotikum. Poradí si s mnohými viry i bakteriemi. Zpomaluje rozklad kyseliny hyaluronové a dokáže tak bojovat s předčasnými projevy stárnutí. Ve chvíli, kdy začínáte mít pocit, že jste nachlazeni a obtěžuje vás rýma či škrábání v krku, pijte pravidelně z této byliny odvar. Echinacea je obecně velmi vhodná na onemocnění dýchacích cest. Olej z ní využijete na nejrůznější kožní problémy, jako jsou ekzém, vyrážky, lupénka, ale je vhodný také na popáleniny. Zkuste třapatku i na opary nebo akné. Skvěle zabírá i na nepříjemné plísně.

