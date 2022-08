Začátek podzimu je pro trávník kritický: Nedělejte chyby, ať ho nezničíte

Jednou z nejdůležitějších věcí, o kterou je třeba s přicházejícím podzimem pečovat, je trávník. Aby byl zdravý, krásně zelený a hustý i další rok, je nutné se o něj dobře postarat. Jen tak v pořádku přečká zimu a bude se moci na jaře zase probudit. Víte, jak mu dát tu nejlepší péči?

Jsou to nejčastěji nejrůznější květiny a okrasné keře, které jsou dominantou zahrady, nic ale nevypadá tak půvabně a útulně jako krásně zelený a bohatý trávník. Spousta lidí má za to, že o něj vlastně není třeba nijak zvláštně pečovat, stačí jej jen pravidelně posekávat a přes zimu nechat „spát”. Jenže tak to úplně není. I trávník vyžaduje speciální péči a hlavně dokonalou přípravu na chladné období. Pokud se mu vaší pozornosti nedostane, příští rok s jeho zdravým vzhledem raději nepočítejte.

Pokud péči podceníte, krásný trávník v dalším roce neočekávejte. Zdroj: ND700/Shutterstock.com

Provzdušnění trávníku

O trávník je třeba začít pečovat již se začátkem podzimu. Možná si říkáte, že máte ještě nějaký ten čas, ale rozhodně se vyplatí si všechno naplánovat s dostatečným předstihem. Už v září, případně v říjnu je třeba trávník vertikutovat neboli provzdušnit. Jak trávník během roku roste, vytváří se pod ním nepropustná vrstva složená z posečené trávy a uschlých rostlin. Kvůli nim pak nemohou kořeny dobře dýchat a stávají se také náchylnější k nakažení nejrůznějšími plísněmi.

Provzdušnění můžete provést několika způsoby. Pokud máte menší pozemek, vystačíte si se speciálními dutými vidlemi, s pomocí kterých trávník lehce provzdušníte. Je-li vaše zahrada ale skutečně velká, kvůli pohodlí a ušetřenému času raději sáhněte po vertikutátoru elektrickém, případně také benzinovém.

Vertikutovat můžete trávník vysoký zhruba 3 až 4 centimetry. Po skončení práce všechnu trávu a další rostliny ze zeminy sesbírejte. Proces pak opakujte na jaře.

Důležité je i hnojení

Po skončení léta trávník přihnojujte podzimním hnojením, které má nízký obsah dusíku a vyšší obsah draslíku. Díky tomu bude tráva pomaleji růst. Vysoký trávník je velmi náchylný k napadení houbovými chorobami, a tak je krátkost trávy na podzim a zimu vysoce žádoucí.

Před zimou trávník posekejte

Protože je nutné, aby byl trávník na přezimování krátký, jednou týdně jej pravidelně sekejte do doby, než venkovní teploty padnou k teplotám nižším než je 7 °C. Právě při takových teplotách trávník sám přestává dále růst. Na zimu by tedy jeho výška neměla přesahovat 5 centimetrů. Zároveň by ale neměla padnout pod 4 centimetry. Příliš nízký trávník má totiž pro změnu tendence zamrznout a uhynout.

Trávník pravidelně sekejte. Po posledním posekání by měl mít výšku 4-5 centrimetrů. Zdroj: encierro / Shutterstock

Tipy pro krásný trávník

Kromě provzdušnění můžete vsadit i na pískování, kdy s pomocí posypového vozíku nebo rozmetadla rovnoměrně po trávníku rozhrnete ostrohranný křemičitý písek. Propustnost půdy se tím ještě zlepší.

A nezapomínejte ani na poslední postřik. Ten sníží pravděpodobnost nakažení houbami na minimum. Na trávník aplikujte postřik s fingicidem. Ošetření byste měli provádět ještě v době, kdy venkovní teploty nepadají pod 10 °C.