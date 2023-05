Většina Čechů seká trávník špatně a ničí ho. Neděláte školácké chyby i vy?

Mít krásně nadýchaný trávník jako zelený koberec bez hnědých skvrn je snem každého, kdo má zahradu. Jenže i přes veškerou péči a pravidelné sekání to vypadá, že se vašemu trávníku spíš nedaří? Možná děláte hned několik chyb začátečníků, které travnatému porostu ubírají na kráse. Které to jsou?

Posekat, shrabat, přesně tak, jak to dělali vaši rodiče. Jenže při pohledu na trávník to zřejmě nestačí. Místo šťavnaté zelené travičky se na něm objevují nevzhledné hnědé koláče a do svěžesti má travnatý porost velmi daleko. Co s tím? Odpověď je možná jednodušší, než byste čekali. Vyvarujte se školáckých chyb. Ukážeme vám, jak na to, a trávník vám bude závidět i soused.

Živiny na prvním místě

Trávník příliš speciální péče nepotřebuje, ale některá pravidla je nutné dodržovat. Jak pečovat o porost, aby byl na první pohled krásně zelený a na druhý pohled, pečlivější, hlavně zdravý?

Podívejte se na video:

Velkou chybou, kterou dělá drtivá většina lidí, je hrabání posekané trávy. Ta sice mnohdy skončí na kompostu a promění se v humus, ale když ji ze svého trávníku odstraníte, upřete mu možnost přirozeného zdroje živin.

Podělte je!

Jak z toho ven? Dnešní sekačky umí trávu zpracovat i trochu jinak. Část stébel nadrtí, takže je klidně můžete nechat na místě a neshrabávat. Ponecháte tak trávníku zdroj přirozených živin a zamezíte proschnutí trávníku až ke kořínkům. Zbytek posekané trávy na ten kompost klidně odvezte.

Dodržujte při sekání trávníku několik zásad a bude krásně zelený. Zdroj: Shutterstock.com / sylv1rob1

Načasování nepodceňujte

Obvykle před sekáním trávy řešíme, zda je či není mokro. Už ale neřešíme, jestli sekat ráno nebo navečer. A to je další velká chyba. Spousta lidí využije volné víkendové dopoledne a neuvědomí si, že pokud trávník posekají hned na začátku dne, nebude mít čas na regeneraci. Čerstvě zkrácená stébla budou muset po zbytek dne zůstat vystaveny slunečním paprskům, které je vyčerpají. Mnohem lepší je tedy sekat v pozdní odpoledne. Dáte tak trávníku šanci zregenerovat přes noc.

Sekačku pravidelně servisujte a starejte se o to, aby její nože byly správně naostřené.

Způsob zálivky má na kvalitu trávníku velký vliv. Zdroj: Repina Valeriya/Shutterstock.com

Zalévejte efektivně

Pokud je po zimě trávník spíše zavodněný a jsou na něm hnědé tlející skvrny, zkuste jej provzdušnit. Propíchejte jej vidlemi a zasypejte křemičitým pískem. Dáte mu tak šanci rekonvalescence. Přebytečná voda se vsákne a vy zajistíte trávníku o něco jednodušší život. Upravte i zalévání v teplejších dnech. Neroste jej. Většinou to trávníku nestačí s prosychá. Naopak mu raději jednou za pár dní, pokud tedy nejsou opravdová vedra, dopřejte vydatnější zálivku, aby měla voda možnost proniknout až ke kořenům.

Zdroje: www.youtube.com, www.drevostavitel.cz, chalupari-zahradkari.cz