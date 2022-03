Inspirace na duben a květináčky: Tyto květiny vydrží mrazíky a jsou nádherné

Patříte k těm, kteří se už nemohou dočkat rozkvetlých květin? Nemusíte čekat až do května, kdy většinou přejdou i ty poslední mrazíky, k výsadbě je vhodný i duben. Ozdobte si zahradu či terasu nebo balkon jarní klasikou a osaďte truhlíky či květináče dostatečně otužilými rostlinami.

Sluníčko už zase ukazuje svou hřejivou sílu, venku se vše začíná nejen zelenat, ale už se objevují i první jarní květy květin i stromů. Na klasické letničky je ještě brzy, přesto si však můžete udělat radost a nenechávat truhlíky či květináče prázdné. Osázejte je jarními rostlinami a květinami, které pár stupňů pod nulou dozajista „nerozháže“.

Truhlíky a květináče nemusí být jen z obchodu

Nemusíte zbytečně utrácet za nové nádoby. Když se doma pečlivě poohlédnete, jistě narazíte na některé nevyužité věci. Budete překvapeni, co na vás vykoukne třeba v kuchyni, komoře či v garáži. Osázet se dá totiž skutečně téměř cokoliv. Ať už jsou to proutěné koše a košíčky, polévkové mísy, cedníky, prázdné plechové lavory, kýble, konve, porcelánové džbány, ale i staré zrezivělé plechovky. Začněte šmejdit a uvidíte, co vám padne do oka.

Připravili jste si truhlík s cibulovinami již v minulém roce na podzim? Tak to jste oproti ostatním v předstihu. Zdroj: profimedia.cz

Připravte květinám vhodné podmínky k růstu

Nejprve nasypte do připravené nádoby asi tak 3 cm vrstvu drenáže, použít můžete keramzit, hrubý písek nebo štěrk a oblázky. Pak truhlík do poloviny naplňte substrátem a rozmístěte si do něho pořízené květiny. Nakonec dosypte substrát až 2 cm pod horní okraj zvolené nádoby. Shora zeminu důsledně přimáčkněte ke kořenovým balům rostlin a poté vždy důkladně zalijte.

I dubnová zahrada může být záplavou barev

Osázené truhlíky a květináče mohou zdobit vaši zahradu už nyní a byla by škoda toho nevyužít. Jde nejen o krásnou dekoraci, ale také je to lék na dobrou náladu. Čím tedy nádoby osadit, aby přestály případné noční mrazíky a přes den stále častěji vykukující slunce?

Cibuloviny hrají prim

Připravili jste si truhlík s cibulovinami již v minulém roce na podzim? Tak to jste oproti ostatním v předstihu. Vy ostatní nezoufejte, protože momentální nabídka předpěstovaných rostlin je opravdu bohatá a je z čeho vybírat. Všechny jarní cibuloviny jsou překrásné, takže vsaďte na modřence, šafrány, tulipány, narcisy i hyacinty.

Vsaďte na modřence, šafrány, tulipány, narcisy i hyacinty. Zdroj: Shutterstock

Sedmikráska zahradní

Sedmikrásky jsou naprosto nenáročné, jen jim vždy dopřejte dostatek světla a úrodnou a dobře odvodňovanou půdu. Občas jim dopřejte trošku kompostu, rostlina vám pokvete až do podzimu. Je to velmi populární dvouletka, která zvládá slunce i polostín.

Pomněnka

Velice se vyjímají právě ve společnosti sedmikrásek. Pomněnky mívají modré a růžové květy, které kvetou od května až do září. Koruna květů je ze začátku narůžovělá, později blankytně modrá. Ze začátku se můžou objevit i bílé kvítky. Přirozeným prostředím jsou pomněnkám stinné lesy, nížiny a hory. Velice dobře jí totiž dělají nivy, které jsou tvořeny hlinitými, štěrkovitými, jílovitými a písčitými naplaveninami. Rostlina dobře roste všude tam, kde je půda bohatá na živiny.

Macešky kvetou od dubna či května až do srpna a dají se z nich vytvořit nádherné barevné kombinace. Zdroj: Shutterstock

Violka trojbarevná

Tato jednoletá květina dorůstá obvykle do výšky kolem 30 cm. Má hranatou lodyhu a řapíkaté listy. Violka trojbarevná kvete od dubna či května až do srpna a její květy jsou většinou žlutobílé a modré až fialové.

Tařice skalní

Nenáročná trvalka, která vyžaduje suché půdy a slunná stanoviště. Stejně jako všechny předchozí květiny je mrazuvzdorná. Kvete nádherně žlutými květy v období od dubna do května. Listy vytvářejí růžici, jsou zbarveny do zelena s lehkým odstínem šedé. Je to naprosto nenáročná trvalka, která se dobře vyjímá na skalce i v květináči.

Nebojte se truhlík ozvláštnit i nějakou převislou rostlinou, vždy zajímavý je třeba obyčejný břečťan. Zdroj: profimedia.cz

Zeleň, která nikdy nezklame

Nebojte se truhlík ozvláštnit i nějakou převislou rostlinou, vždy zajímavý je třeba obyčejný břečťan. Obohatí vaši výsadbu o další rozměr a zeleň jeho listů barvy v okolí oživí. Břečťan popínavý (Hedera helix) je pro možnost celoročního využití mezi stálezelenými rostlinami naprostá jednička. Můžete si vybrat z mnoha kultivarů podle toho, jaké barvy a tvary listů vás zaujmou. Počkejte, až budou jeho šlahouny viset z nádoby dolů, vaše výsadba hned vyletí o laťku výš.

