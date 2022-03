Jednoduchá kapková závlaha do skleníku: Stačí sud a stará hadice

Jednou ze základních podmínek pěstování rostlin je dostatek vláhy. Venku se o to kromě nás postará samozřejmě déšť. Ovšem skleník je odkázán jen a jen na nás. Chcete si ušetřit práci s taháním konví plných vody? Řešením je kapková závlaha, kterou si zvládnete sami vyrobit. Uvidíte, že se vám to vyplatí.

Každému pěstiteli je jasné, že bez zalévání ve skleníku to nejde. Vznikla by v něm doslova vyprahlá poušť. Pokud máte skleník konstruován tak šikovně, že jej lze opatřit okapy, není nic snadnějšího než vodu svádět do sudů či barelu. V případě menších skleníků není problém těch pár konví denně nanosit, u většího skleníku se však člověk už docela naběhá. Jak si zavlažování skleníku zjednodušit?

Pořiďte si kapkovou závlahu

Nejenže vám ušetří čas, ale zároveň i spoustu práce a hlavně dodá až 90 % vody. Díky této zavlažovací metodě se totiž dostane voda přímo ke kořenům rostlin v přesně daném množství a nedochází tak ke zbytečnému odparu. A další bonus? Kapková závlaha je velmi levná na pořízení.

Pro transport vody do hadice vám poslouží samospád, kdy budete muset nádrž či sud s vodou umístit dostatečně vysoko. Zdroj: shutterstock.com

Zavlažujte šetrně, ale intenzivně

Kapková závlaha je vymyšlena na principu pravidelného vypouštění kapek vody z hadice či trubky s dírkami, které směřují vždy ke každé pěstované rostlině. Nejen během dne, ale také v noci. Všechny plodiny tak mají neustále dostatečnou závlahu a nedochází k jejich vadnutí.

Jak kapková závlaha funguje

Děrovaná hadice je napojena na klasickou zahradní hadici, která vede vodu ze zdroje. Tím může být běžný zahradní vodovod, studna či sud s dešťovou vodou. Není od věci pořídit si filtr, který zachytí hrubší nečistoty, které se ve venkovních zdrojích vody mohou vyskytovat. Přiměřený tlak vody v hadici vám pak zaručí pravidelnou distribuci kapek k rostlinám.

Pro transport vody do hadice vám poslouží buď přídavné čerpadlo nebo samospád, kdy budete muset nádrž či sud s vodou umístit dostatečně vysoko. V závislosti na vzdálenosti od skleníku a rozsahu zavlažovacího systému by to mělo být v rozmezí 2 až 5 metrů, aby byl v hadicích zajištěn dostatečný tlak vody.

Svépomocí nebo koupený set?

Je na vás, jestli si celý systém budete chtít vyrobit sami, nebo si trošku práci usnadnit koupením kompletního kapkového setu, který sestavíte podle návodu. K výrobě kapkové závlahy svépomocí budete moci využít vše, co máte doma, a celý systém si sestavíte podle sebe. Základem je vždy kapková trubice s integrovanými kapkovači, jejichž vzdálenost si můžete zvolit podle vlastní potřeby. Hadici můžete nechat položenou na záhonu nebo ji vést pod zemí.

Můžete si na zkoušku vyrobit i jednoduchý domácí kapkovou závlahu z obyčejných PET lahví. Zdroj: shutterstock.com

Poslouží i PET lahve

Můžete si na zkoušku vyrobit i jednoduchý domácí kapkovou závlahu z obyčejných PET lahví. Lahvím odřízněte dno, do uzávěrů udělejte dírku, kterou protáhnete hadičku. Láhev zapíchněte hrdlem do záhonu co nejblíž k rostlině a naplňte ji vodou. Díky tomu budou zavlažovány jen kořeny rostliny a voda se nebude ze záhonu vypařovat.

